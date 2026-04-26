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हिंदी न्यूज़ऑटोअब Mahindra ला रही अपनी पहली सीएनजी कार, जानिए कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

अब Mahindra ला रही अपनी पहली सीएनजी कार, जानिए कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

Mahindra First CNG Car: इस वर्जन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो जाएगा. ऑफिस आने-जाने या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यह SUV ज्यादा किफायती साबित हो सकती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 26 Apr 2026 09:12 AM (IST)
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कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ लुक और पावर ही नहीं बल्कि माइलेज और फ्यूल कॉस्ट का भी ध्यान में रखते हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते ही CNG कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये चलाने में काफी सस्ती पड़ती हैं. इसी कड़ी में अब महिंद्रा अपनी पॉपुलर SUV Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन लाने की तैयारी कर रही है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Mahindra XUV 3XO पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, लेकिन कंपनी अब इसमें CNG ऑप्शन जोड़ना चाहती है. माना जा रहा है कि इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे CNG के हिसाब से ट्यून किया जाएगा. यह इंजन MPFI (मल्टी-पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन) तकनीक पर आधारित होगा, जो CNG के साथ बेहतर काम करता है और मेंटेनेंस भी आसान रखता है.

गाड़ी चलाने का खर्च होगा काफी कम

इस CNG वर्जन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि गाड़ी चलाने का खर्च काफी कम हो जाएगा. ऑफिस आने-जाने या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए यह SUV ज्यादा किफायती साबित हो सकती है. हालांकि, CNG गाड़ियों में आमतौर पर पेट्रोल वर्जन के मुकाबले थोड़ी कम पावर मिलती है, लेकिन बदले में माइलेज काफी अच्छा मिलता है.

डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो इसमें ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. इसका एक्सटीरियर (बाहर का लुक) और इंटीरियर (अंदर का केबिन) लगभग पेट्रोल मॉडल जैसा ही रहेगा. यानी इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, सेफ्टी फीचर्स और आरामदायक सीटिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे.

किन लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है?

एक जरूरी बात यह भी है कि CNG वर्जन में बूट स्पेस थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि CNG सिलेंडर पीछे लगाया जाता है. हालांकि, आजकल कंपनियां डुअल-सिलेंडर सेटअप देने लगी हैं, जिससे सामान रखने की जगह थोड़ी बेहतर हो जाती है. फिलहाल Mahindra ने गाड़ी की लॉन्च डेट, कीमत और माइलेज के बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसे बाजार में उतारा जाएगा.

आसान भाषा में कहें तो Mahindra XUV 3XO का CNG वर्जन उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बन सकता है जो SUV का मजा भी लेना चाहते हैं और रोज का खर्च भी कम रखना चाहते हैं. इसमें आपको स्टाइल, फीचर्स और बचत तीनों चीजें मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें:- टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Maruti Fronx Facelift, कई स्मार्ट फीचर्स के साथ किया जाएगा लॉन्च 

Published at : 26 Apr 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
Mahindra And Mahindra Mahindra XUV 3XO Mahindra CNG Car
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