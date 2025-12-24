24 घंटे में सोल्ड आउट हुई Mini Cooper Convertible, कीमत के बावजूद लगी खरीदारों की लाइन

भारत में लग्जरी कारों का बाजार भले ही छोटा हो, लेकिन Mini Cooper Convertible ने यह साबित कर दिया है कि यहां प्रीमियम और स्टाइलिश कारों के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. 12 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुई इस कार का पहला लॉट सिर्फ 24 घंटे के अंदर पूरी तरह बिक गया. 58.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत होने के बावजूद ग्राहकों ने इस कार को हाथों-हाथ लिया. यह कार भारत में पूरी तरह इम्पोर्ट होकर आई है, यानी इसे CBU के तौर पर बेचा जा रहा है.

कंपनी की उम्मीद से ज्यादा मिला रिस्पॉन्स

Mini India को इस कार से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तेजी से यह बिक गई, उसने सभी को चौंका दिया. अब जब पहली खेप पूरी तरह बिक चुकी है, तो कंपनी ने अगली खेप के लिए बुकिंग दोबारा खोल दी है. उम्मीद है कि इन कारों की डिलीवरी अगले साल की शुरुआत में शुरू होगी. साफ है कि ओपन-टॉप और स्पोर्टी कारों का क्रेज भारत में धीरे-धीरे बढ़ रहा है.

दमदार इंजन और शानदार स्पीड

Mini Cooper Convertible में 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो शानदार पावर और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है. यह इंजन 201 bhp की ताकत और 300 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जिससे ड्राइविंग और भी मजेदार हो जाती है. यह कार सिर्फ 6.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 240 किमी प्रति घंटे है.

भारत की सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार

58.50 लाख की कीमत के साथ Mini Cooper Convertible फिलहाल भारत की सबसे सस्ती कन्वर्टिबल कार मानी जा रही है. इस सेगमेंट में इसकी सबसे नजदीकी कार MG Cyberster है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा है. Mini अपने ग्राहकों को 2 साल की अनलिमिटेड वारंटी और 24 घंटे रोडसाइड असिस्टेंस भी देती है, जिससे भरोसा और बढ़ जाता है. इस कार का डिजाइन Mini की पहचान को बनाए रखता है. गोल LED हेडलैंप, नया ग्रिल, स्टाइलिश अलॉय व्हील और पीछे की खास LED टेललाइट्स इसे भीड़ से अलग बनाती हैं.

मिनी कूपर कन्वर्टिबल का मुकाबला

मिनी कूपर कन्वर्टिबल Audi Q3, BMW X1 और Mercedes-Benz GLA जैसी प्रीमियम SUVs को टक्कर देती है. यह Skoda Octavia RS जैसी तेज रफ्तार कारों के मुकाबले भी खड़ी होती है. यह कार अपने स्टाइल, आसान ड्राइव और अच्छे फीचर्स के लिए जानी जाती है. कीमत और फीचर्स के आधार पर यह लग्जरी कॉम्पैक्ट SUV और कुछ स्पोर्टी कारों से सीधा मुकाबला करती है.

