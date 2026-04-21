GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
KTM ने 350cc इंजन के साथ नई Duke और Adventure बाइक लॉन्च की हैं, जिनकी कीमत GST में कमी के कारण काफी कम हो गई है. आइए फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.
KTM ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर 390 Duke और 390 Adventure बाइक्स को नए 350cc इंजन के साथ लॉन्च किया है. कंपनी का ये फैसला उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जो कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं. पहले इन बाइक्स में 399cc इंजन मिलता था,लेकिन अब छोटे इंजन के साथ इन्हें ज्यादा लोगों के लिए आसान और किफायती बना दिया गया है. आइए विस्तार से जानते हैं.
कीमत में बड़ी कटौती, ग्राहकों को फायदा
नई KTM 350cc Duke की एक्स-शोरूम कीमत करीब 2,77,268 रुपये रखी गई है, जबकि 350cc Adventure की कीमत लगभग 2,80,905 रुपये है. यह कीमत पहले वाले 399cc मॉडल्स के मुकाबले करीब 62,000 रुपये तक कम है. इस कीमत में कमी का मुख्य कारण GST स्लैब में बदलाव है. जहां पहले इन बाइक्स पर ज्यादा टैक्स लगता था, वहीं अब 350cc इंजन के कारण सिर्फ 18 फीसदी GST देना होगा. इससे बाइक खरीदना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है. अच्छी बात ये है कि कंपनी ने पुराने 399cc मॉडल्स को भी बंद नहीं किया है, यानी ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से दोनों विकल्प चुन सकते हैं.
परफॉर्मेंस में नहीं कोई समझौता
हालांकि इंजन छोटा किया गया है, लेकिन KTM ने परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं किया है. ये नई 350cc बाइक्स भी करीब 41.5 PS की पावर और 33.5 Nm का टॉर्क देने में सक्षम हैं, जो राइडिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इन बाइक्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे स्मूद राइडिंग का एक्सपीरियंस मिलता है. साथ ही, फीचर्स और डिजाइन में भी ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे KTM की पहचान बरकरार रहती है. Duke 350 की सीट हाइट थोड़ी कम की गई है, जिससे नए राइडर्स के लिए इसे चलाना आसान हो जाता है.
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Source: IOCL