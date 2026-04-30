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हिंदी न्यूज़ऑटो125 साल पूरे होने पर Royal Enfield का बड़ा तोहफा! लॉन्च किया शानदार Heritage Collection

125 साल पूरे होने पर Royal Enfield का बड़ा तोहफा! लॉन्च किया शानदार Heritage Collection

Royal Enfield ने 125 साल पूरे होने पर नया Heritage Collection लॉन्च किया. इसमें पुराने Logo और मॉडर्न डिजाइन का बेहतर कॉम्बिनेशन है. आइए इसके डिजाइन और खासियत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Apr 2026 04:09 PM (IST)
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Royal Enfield ने अपने 125 साल पूरे होने के मौके पर एक खास Heritage Collection लॉन्च किया है. यह कोई बाइक नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल कपड़ों का कलेक्शन है. इस कलेक्शन में कंपनी ने अपनी पुरानी विरासत को मॉडर्न फैशन के साथ जोड़ा है. ये कलेक्शन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बाइक राइडिंग पसंद करते हैं और साथ ही स्टाइलिश दिखना चाहते हैं. कंपनी का कहना है कि यह कपड़े शहर में पहनने के लिए भी सही हैं और राइडिंग के दौरान भी आराम देते हैं.

डिजाइन 

दरअसल, इस कलेक्शन की सबसे खास बात इसका डिजाइन है. इसमें Royal Enfield के पुराने इतिहास को ध्यान में रखकर कपड़े बनाए गए हैं. डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह सिंपल भी लगे और प्रीमियम भी दिखे. कपड़ों में मजबूत और आरामदायक फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कॉटन, कैनवास और स्ट्रेचेबल मटेरियल. इससे ये कपड़े लंबे समय तक चलने वाले और पहनने में आरामदायक बनते हैं. इस कलेक्शन का लुक शहर के लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन इसमें ब्रांड की पुरानी पहचान साफ दिखाई देती है.

क्लासिक Logo और प्रीमियम लुक

Royal Enfield ने इस कलेक्शन में अपने पुराने लोगो और स्लोगन को बहुत खास तरीके से शामिल किया है. इसमें 1910 का Cannon लोगो, 1893 का “Made Like a Gun” स्लोगन और 1969 Interceptor बाइक का बैज शामिल किया गया है. इन लोगो को कपड़ों पर हल्के तरीके से दिखाया गया है, जिससे यह ज्यादा चमकदार नहीं लगता, बल्कि क्लासिक और प्रीमियम फील देता है. कलर की बात करें तो इसमें हल्के और मिट्टी जैसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं.

कंपनी का क्या कहना है?

Royal Enfield के Chief Commercial Officer ने बताया कि यह कलेक्शन कंपनी की 100 साल से ज्यादा की यात्रा को दिखाता है. हर डिजाइन में ब्रांड की मेहनत और मजबूती की झलक मिलती है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पुराने समय को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि आज के समय के लिए एक मॉडर्न और बेहतर कलेक्शन है. बता दें कि Royal Enfield 2026 में नए सेगमेंट और दमदार इंजनों के साथ अपनी रेंज बढ़ाने की तैयारी में है. इस साल की सबसे बड़ी हाइलाइट इसकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक ‘Flying Flea’ है, जिसे अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया है.

यह भी पढ़ें:-

Auto Industry Crisis: आने वाले महीनों में बढ़ सकते हैं कार के दाम, बढ़ती लागत से ऑटो सेक्टर में हलचल 

Published at : 30 Apr 2026 04:08 PM (IST)
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Royal Enfield Heritage Collection RE New Collection
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