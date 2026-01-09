Kia Seltos vs Hyundai Creta: टॉप वेरिएंट में कौन है ज्यादा फीचर-लोडेड, यहां जानें सबकुछ

All-New Kia Seltos की सभी वेरिएंट कीमतें सामने आ चुकी हैं और यह अब मिडसाइज SUV सेगमेंट की सबसे लंबी कार बन गई है. भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Creta से होता है. दोनों ही SUVs फीचर्स, डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी मजबूत मानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि टॉप वेरिएंट में कौन-सी SUV ज्यादा फीचर-लोडेड है और किसे खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा.

कीमत का अंतर

कीमत की बात करें तो Kia Seltos और Hyundai Creta दोनों ही लगभग एक ही प्राइस रेंज में आती हैं. Seltos की शुरुआती कीमत Creta से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जैसे-जैसे आप टॉप वेरिएंट की ओर जाते हैं, Creta थोड़ी महंगी हो जाती है. कुल मिलाकर बजट के लिहाज से दोनों SUVs लगभग बराबर कही जा सकती हैं और ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता.

डायमेंशन्स और स्पेस में कौन आगे?

नई Kia Seltos को नए K3 प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसकी वजह से इसका साइज पहले से बड़ा हो गया है. यह लंबाई, चौड़ाई, व्हीलबेस और ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में Hyundai Creta से आगे निकलती है. इसका फायदा केबिन स्पेस और रोड प्रेजेंस में साफ दिखता है. हालांकि बूट स्पेस की बात करें तो Creta का बूट ज्यादा बड़ा है, जो लंबी जर्नी में ज्यादा सामान रखने वालों के लिए बेहतर हो सकता है.

सेफ्टी फीचर्स में बराबरी की टक्कर

सेफ्टी के मामले में Kia Seltos और Hyundai Creta दोनों ही मजबूत हैं. दोनों SUVs में 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और Level-2 ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस मामले में किसी एक को साफ तौर पर आगे कहना मुश्किल है. ड्राइविंग और परफॉर्मेंस में भी दोनों SUVs काफी हद तक एक जैसी हैं. दोनों में ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइव मोड मिलते हैं, साथ ही सैंड, मड और स्नो जैसे टेरेन मोड भी दिए गए हैं. पैडल शिफ्टर्स दोनों में मौजूद हैं. हालांकि Hyundai Creta में ऑटो इंजन स्टार्ट-स्टॉप फीचर मिलता है, जो फ्यूल सेविंग में मदद करता है, जबकि Kia Seltos में यह फीचर नहीं दिया गया है.

टॉप वेरिएंट में कौन ज्यादा फीचर-लोडेड?

अगर टॉप वेरिएंट की तुलना करें, तो Kia Seltos GTX (A) वेरिएंट थोड़ा आगे निकलता है. इसका बड़ा डिजिटल डिस्प्ले, बेहतर एंबिएंट लाइटिंग और ड्राइवर-फोकस्ड फीचर्स इसे ज्यादा टेक-फ्रेंडली बनाते हैं. वहीं Hyundai Creta का टॉप वेरिएंट एक संतुलित पैकेज देता है, जो आराम और फ्यूल सेविंग पर ज्यादा ध्यान देता है. अगर आप ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो Kia Seltos आपके लिए अचछी विकल्प हो सकती है. वहीं अगर आप आराम, बैलेंस ड्राइव और थोड़ी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी चाहते हैं, तो Hyundai Creta ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकता है.

