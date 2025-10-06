भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और राइडर्स के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. इस सेगमेंट में दो प्रमुख दावेदार (नई Hero Xpulse 210 और Kawasaki KLX230) हैं. अब जब Kawasaki ने अपनी KLX230 की कीमत को 1.99 लाख (एक्स-शोरूम) के करीब रखा है, तो यह सीधा Xpulse 210 की टक्कर में आ चुकी है. आइए जानते हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन-सी बाइक खरीदना बेहतर है?

ऑफ-रोड हैंडलिंग में बड़ा अंतर

ऑफ-रोड बाइकिंग में वजन (Weight) का बहुत बड़ा रोल होता है. यही कारण है कि Kawasaki KLX230 इस मुकाबले में बाजी मार लेती है. इसका वजन सिर्फ 139 किलोग्राम है, जबकि Hero Xpulse 210 का वजन लगभग 170 किलोग्राम है. यानी करीब 30 किलो का अंतर, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस में साफ पता चलता है. KLX230 का हल्का शरीर इसे ज्यादा फुर्तीला, स्थिर और कंट्रोल में आसान बनाता है. ट्रेल्स पर चलते समय बाइक कम थकान देती है और मुश्किल रास्तों को पार करना भी आसान हो जाता है.

बेहतर टॉर्क

Hero Xpulse 210 का इंजन भले ही 20.7Nm टॉर्क जनरेट करता है और KLX230 का 18.3Nm, लेकिन हल्के वजन की वजह से KLX230 का टॉर्क-टू-वेट रेश्यो ज्यादा है. Xpulse का टॉर्क-टू-वेट रेश्यो लगभग 0.123–0.121, जबकि KLX230 का 0.131 है. यह आंकड़ा बताता है कि KLX230 तेज एक्सीलरेशन, बेहतर ऑफ-रोड पकड़ और ऊंची चढ़ाई पर स्मूद परफॉर्मेंस देती है.

हाई पावर-टू-वेट रेश्यो

कागज पर देखा जाए तो Hero Xpulse 210, 24.26 bhp पावर जनरेट करती है जबकि Kawasaki KLX230 सिर्फ 17.85 bhp देती है,लेकिन कम वजन के कारण KLX230 का पावर-टू-वेट रेश्यो ज्यादा प्रभावी है. Xpulse जहां 0.142–0.144 की रेंज में रहती है, वहीं KLX230 करीब 0.128–0.130 तक पहुंचती है. इससे ऑफ-रोडिंग के दौरान बाइक ज्यादा संतुलित, स्मूद और फुर्तीली महसूस होती है. राइडर को न तो बाइक भारी लगती है और न ही गियर बदलने में दिक्कत होती है.

लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल

ऑफ-रोड बाइक्स के लिए सस्पेंशन का लंबा ट्रैवल बहुत जरूरी है. KLX230 इस मामले में एक्सपल्स को पीछे छोड़ देती है. इसमें 240mm फ्रंट और 250mm रियर सस्पेंशन ट्रैवल दिया गया है. वहीं Hero Xpulse 210 में 210mm फ्रंट और 205mm रियर सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. इसका मतलब यह हुआ कि KLX230 उबड़-खाबड़ रास्तों, पत्थरों और खड़ी चढ़ाई पर भी ज्यादा आरामदायक और स्थिर राइड देती है.

ग्राउंड क्लीयरेंस

एडवेंचर राइडर्स के लिए ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे बड़ा फीचर होता है. Kawasaki KLX230 अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा 265mm की ग्राउंड क्लीयरेंस देती है. इसके मुकाबले Hero Xpulse 210 में 220mm क्लीयरेंस है. KLX230 की ऊंचाई की वजह से यह ऊबड़-खाबड़ ट्रेल्स, गड्ढों और पत्थरीले रास्तों पर भी आसानी से निकल जाती है, जिससे बॉटम स्क्रैपिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है.

