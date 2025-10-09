हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैरियर, XUV700 और टक्शन को टक्कर देने आई नई Jeep Compass Track Edition ,कीमत बस इतनी

Jeep Compass Track Edition: जीप ने भारत में अपनी नई Compass Track Edition लॉन्च की है, जो हैरियर, XUV700 और टक्शन जैसी SUVs को कड़ी टक्कर देगी. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में SUV सेगमेंट में एक बार फिर हलचल मचाने के लिए Jeep India ने लॉन्च की है अपनी नई Compass Track Edition. ये SUV कंपनी की पॉपुलर Compass का लिमिटेड एडिशन वर्जन है, जिसमें प्रीमियम डिजाइन, लग्जरी टच और दमदार परफॉर्मेंस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. Compass Track Edition का लुक देखने में पहले से ज्यादा बोल्ड और स्टाइलिश है. इसमें कंपनी ने अपने सिग्नेचर हुड डेकल्स, पियानो ब्लैक ग्रिल और एक्सक्लूसिव ट्रैक एडिशन बैजिंग दी है, जिससे ये सड़क पर एक अलग ही पहचान बनाती है. इसके साथ 18-इंच डायमंड-कट टेक ग्रे एलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं.

लग्जरी और टेक्नोलॉजी 

  • दरअसल, इस कार के इंटीरियर को बेहद लग्जरी फील देने के लिए Jeep ने इसमें कई नए फीचर्स जोड़े हैं. टुपेलो लेदरेट सीट्स, स्मोक क्रोम फिनिश और स्प्रूस बेज कलर की स्टिचिंग इसे प्रीमियम लुक देती है. स्टीयरिंग व्हील पर लेदर रैप और पियानो ब्लैक फिनिश इसके अंदरूनी डिजाइन को और बेहतर बनाते हैं. टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें 10.1-इंच का यूकनेक्ट 5 टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है. इसके अलावा, 10.25-इंच का डिजिटल TFT क्लस्टर, अल्पाइन साउंड सिस्टम, डुअल पैन पैनोरमिक सनरूफ और मेमोरी फंक्शन के साथ 8-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, जो इस सेगमेंट में इसे सबसे एडवांस बनाती हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Compass Track Edition में 2.0-लीटर Multijet II Turbo Diesel इंजन दिया गया है, जो 170 बीएचपी की पावर और 350 एनएम टॉर्क जेनरेट करता है. ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार 6-स्पीड मैनुअल या 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन चुन सकते हैं. खास बात ये है कि Jeep ने इस सेगमेंट में पहली बार 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया है. ये SUV 2WD और 4WD दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है, जिससे आप इसे शहर या ऑफ-रोड कहीं भी आसानी से चला सकते हैं.

सेफ्टी के मामले में भी बेहतर

  • Jeep Compass Track Edition को सेफ्टी के मामले में भी काफी मजबूत बनाया गया है. इसमें 50 से ज्यादा स्टैंडर्ड और एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑल-स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल और एडवांस्ड ब्रेक असिस्ट शामिल हैं. इन सभी फीचर्स की वजह से ये SUV न सिर्फ लग्जरी और स्टाइल में आगे है बल्कि सुरक्षा के मामले में भी बेहतर है.

कीमत और मुकाबला

  • Jeep Compass Track Edition को भारत की सभी Jeep डीलरशिप्स पर लॉन्च कर दिया गया है और इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है. कीमत की बात करें तो (Compass Track MT) की कीमत 26.78 लाख , (Compass Track AT) 28.64 लाख और (Compass Track AT 4x4) 30.58 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई हैं. इसके साथ कंपनी 8,200 का AXS पैक भी ऑफर कर रही है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Tata Harrier, Mahindra XUV700, Hyundai Tucson और Skoda Kushaq जैसी SUVs से होगा. बता दें कि Jeep Compass Track Edition उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जो एक प्रीमियम SUV के साथ लग्जरी, पावर और सेफ्टी चाहते हैं. 

Published at : 09 Oct 2025 04:52 PM (IST)
