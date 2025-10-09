रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में शामिल हुई Tesla Model Y, फीचर्स जानकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं. वनडे कप्तानी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में एक नई और शानदार कार Tesla Model Y शामिल की है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां फैंस उनकी इस नई इलेक्ट्रिक SUV की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह कार लग्जरी, परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी का जबरदस्त पैकेज है, जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कैसा है फीचर्स और इंटीरियर

Tesla Model Y एक मिड-साइज इलेक्ट्रिक SUV है जो Tesla Model 3 से इंस्पायर्ड है. इसका सबसे खास अट्रैक्शन -इसका 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन डैशबोर्ड है, जिसमें Netflix, YouTube, Hulu और गेमिंग ऑप्शन्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं,यानी ड्राइव के दौरान भी थिएटर जैसा अनुभव मिलता है. इसके अलावा इसमें वॉइस कमांड्स, ऑटो नेविगेशन, वायरलेस चार्जिंग, हीटेड सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट्स जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं. बता दें कि Tesla Model Y सिर्फ 5.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है. इसका स्मूद एक्सेलेरेशन और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम इसे एक लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बदल देता है.

सेफ्टी फीचर्स

Tesla Model Y सुरक्षा के मामले में भी बेजोड़ है. इसे Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) की तरफ से Top Safety Pick+ रेटिंग मिली है. इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर अवॉइडेंस, और 360° कैमरा सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है. इसके अलावा कार में ABS with EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं, जो हर ड्राइव को और सेफ बनाती हैं.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

Tesla Model Y दो वेरिएंट्स -Standard Range (60 kWh) और Long Range (75 kWh) में उपलब्ध हैं. कंपनी का दावा है कि Standard Range वर्जन की रेंज 500 किमी तक है, जबकि Long Range मॉडल एक बार चार्ज में 622 किमी तक जा सकता है. रियल वर्ल्ड कंडीशन्स में इसकी रेंज 400 से 550 किमी के बीच रहती है. चार्जिंग के मामले में यह SUV बेहद फास्ट है. होम चार्जर से इसे 8-10 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है, जबकि Tesla Supercharger से मात्र 15 मिनट में 238–267 किमी तक की रेंज चार्ज हो जाती है.

कीमत

Tesla Model Y की भारत में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रखी गई है, जबकि इसका Long Range वेरिएंट 67.89 लाख तक जाता है. रोहित शर्मा ने Tesla Model Y RWD Standard Range वेरिएंट खरीदी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपए है. बता दें कि ये रोहित शर्मा का गैराज पहले से ही सुपरकारों से भरा हुआ है. रोहित के पास Lamborghini Urus SE, Range Rover HSE Long Wheelbase, Mercedes-Benz S-Class और GLS 400d, BMW M5, Skoda Octavia और Toyota Fortuner जैसी कई शानदार गाड़ियां हैं.