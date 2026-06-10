देश की सबसे सस्ती EV पर मिल रहा 80000 रुपये का डिस्काउंट, 230 KM रेंज के साथ जानिए राइवल्स

अगर आप कम बजट में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. MG कंपनी ने जून 2026 में अपनी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV पर आकर्षक डिस्काउंट की घोषणा की है. कंपनी इस महीने ग्राहकों को 80,000 रुपये तक का फायदा दे रही है. ऐसे में यह छोटी इलेक्ट्रिक कार अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है और पहली बार EV खरीदने वालों के लिए एक शानदार विकल्प बनकर सामने आई है.

MG Comet EV को खासतौर पर शहरों में रोजाना इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है. बढ़ती फ्यूल कीमतों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग को देखते हुए यह कार काफी पॉपुलर हो रही है. कॉम्पैक्ट साइज, कम रनिंग कॉस्ट और आधुनिक फीचर्स के चलते यह युवा ग्राहकों और शहरी परिवारों के बीच तेजी से पसंद की जा रही है.

गाड़ी पर मिल रहा कितना डिस्काउंट?

कंपनी जून 2026 के दौरान Comet EV पर कई तरह के बेनिफिट्स दे रही है. इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस और कॉर्पोरेट ऑफर शामिल हैं. इन सभी को मिलाकर ग्राहकों को कुल 60,000 रुपये तक का फायदा मिल सकता है. वहीं भारत के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ के साथ कुल छूट 80,000 रुपये तक पहुंच रही है.

यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए खास है जो अपनी पुरानी कार एक्सचेंज करना चाहते हैं या पहले से MG की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं. ऐसे ग्राहकों को अतिरिक्त बोनस का लाभ मिल सकता है.

फुल चार्ज पर चलती है कितना?

MG Comet EV का सबसे बड़ा आकर्षण इसका छोटा आकार है. यह एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी लंबाई 3 मीटर से भी कम है। भीड़भाड़ वाली सड़कों और तंग गलियों में इसे चलाना बेहद आसान है। वहीं छोटी पार्किंग जगहों में भी इसे आसानी से पार्क किया जा सकता है. कार का टर्निंग रेडियस भी काफी कम है, जिससे यू-टर्न लेना और ट्रैफिक में गाड़ी मोड़ना आसान हो जाता है. यही वजह है कि यह कार खासतौर पर बड़े शहरों के लिए उपयुक्त मानी जाती है.

MG Comet EV में 17.3 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 230 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है. छोटी कार होने के बावजूद MG ने इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए हैं। कार में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, वॉयस कमांड, रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

किन गाड़ियों से है मुकाबला?

भारतीय बाजार में Comet EV का मुकाबला मुख्य रूप से Tata Tiago EV जैसी एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों से माना जाता है। हालांकि दोनों कारों का उपयोग थोड़ा अलग है। Tiago EV एक पारंपरिक फैमिली हैचबैक है, जबकि Comet EV मुख्य रूप से शहरी मोबिलिटी और कम दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

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