ये हैं देश की सबसे सस्ती कारें, 34 KM माइलेज के साथ ADAS फीचर भी, जानें कीमत

ये हैं देश की सबसे सस्ती कारें, 34 KM माइलेज के साथ ADAS फीचर भी, जानें कीमत

Affordable Mileage Cars: अगर आप कोई सस्ती कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो मॉडर्न फीचर्स से लैस हो, तो यह खबर आपके काम आ सकती है. आइए इन कारों के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 04:21 PM (IST)
भारत में जीएसटी कटौती के बाद अब गाड़ियां खरीदना पहले से सस्ता हो गया है. अगर आपका बजट 5 लाख रुपये तक है और आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो माइलेज, फीचर्स और सेफ्टी तीनों में अच्छी हो, तो यह जानकारी आपके लिए है. यहां हम आपको उन कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न सिर्फ कीमत में किफायती हैं बल्कि अपनी क्वालिटी के कारण लोगों की पसंद बनी हुई हैं.

Maruti Suzuki S-Presso

मारुति सुजुकी एस-प्रेसो भारत की सबसे किफायती और पॉपुलर माइक्रो SUV है. जीएसटी कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 3.49 लाख रुपये रह गई है. इसका SUV जैसा डिजाइन और 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे छोटे सेगमेंट में भी अलग पहचान देता है. इसमें 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो 66 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका CNG वर्जन 33 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है. अंदर 7-इंच टचस्क्रीन, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Maruti Suzuki Alto K10

Alto K10 भारत की सबसे पसंदीदा छोटी कारों में से एक है. यह अब पहले से ज्यादा किफायती हो गई है और इसकी शुरुआती कीमत 3.69 लाख रुपये है. नई जनरेशन के साथ इसका डिजाइन और माइलेज दोनों बेहतर हुए हैं. इसमें 1.0-लीटर K10B इंजन है जो 67 PS की पावर देता है. CNG मॉडल 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देता है. कार में पावर विंडो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और हायर वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स तक के फीचर्स दिए गए हैं.

Renault Kwid

अगर आप SUV जैसी दिखने वाली छोटी कार चाहते हैं, तो Renault Kwid एक अच्छा विकल्प है. इसकी कीमत 4.29 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन और 184 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस इसे युवाओं के बीच पॉपुलर बनाते हैं. इसमें 1.0-लीटर इंजन दिया गया है जो 68 PS की पावर और 91 Nm टॉर्क देता है. Kwid का माइलेज करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर है. कार में 8-इंच टचस्क्रीन, रियर कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं.

Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio भारत की सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट कारों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत 4.69 लाख रुपये है. इसमें 1.0-लीटर इंजन दिया गया है जो 67 PS की पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसका CNG वर्जन करीब 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का माइलेज देता है, इसलिए इसे “माइलेज क्वीन” कहा जाता है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल, 7-इंच टचस्क्रीन, बड़ा बूट स्पेस और डुअल एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो इसे प्रीमियम अहसास देते हैं. 

Tata Tiago

Tata Tiago बजट कार सेगमेंट में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद कारों में से एक है. GST कट के बाद इसकी शुरुआती कीमत 4.57 लाख रुपये है. इसमें 1.2-लीटर Revotron इंजन है जो 86 PS की पावर और 113 Nm टॉर्क देता है. यह पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट में आती है. इसका माइलेज 23 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर तक है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Harman साउंड सिस्टम, ESP और 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग जैसे फीचर्स हैं, जो इसे एक पूरा पैकेज बनाते हैं.

अपडेटेड फीचर्स के साथ लॉन्च हुई MG Hector फेसलिफ्ट, फ्रेश लुक वाली इस गाड़ी की कितनी है कीमत 

Published at : 15 Dec 2025 04:21 PM (IST)
Renault Kwid Maruti Alto K10 Maruti Celerio Affordable Mileage Cars
