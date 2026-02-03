भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA को लेकर हाल के दिनों में काफी चर्चा हो रही है. इस समझौते को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद ऑटो सेक्टर से जुड़ी है. सोशल मीडिया और खबरों में यह कहा जा रहा है कि इस डील के बाद इम्पोर्टेड कारों की कीमतें आधी हो जाएंगी. कई लोग तो यह सपना देखने लगे हैं कि कॉम्पैक्ट SUV की कीमत में BMW या Mercedes उनकी ड्राइववे में खड़ी होगी. लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है.

ड्यूटी घटेगी, लेकिन हर कार को नहीं मिलेगा फायदा

FTA के तहत यूरोप से आने वाली कारों पर इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर करीब 10 प्रतिशत करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसका फायदा हर लग्ज़री कार को नहीं मिलेगा. BMW और Mercedes-Benz जैसी जर्मन कंपनियों की भारत में बिकने वाली करीब 95 प्रतिशत कारें पहले से ही भारत में असेंबल की जाती हैं. इसका मतलब यह है कि BMW X1 या Mercedes-Benz GLC जैसी पॉपुलर SUVs की कीमतों में कोई बड़ी कटौती देखने को नहीं मिलेगी.

किन कारों की कीमतें हो सकती हैं कम?

इस FTA के तहत असल फायदा उन कारों को मिल सकता है, जो पूरी तरह से यूरोप से इम्पोर्ट की जाती हैं यानी CBU मॉडल. इनमें Audi RS Q8, Mercedes-AMG मॉडल और BMW M सीरीज़ जैसी हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं. हालांकि इन कारों की कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये आम खरीदार की पहुंच से बाहर ही रहेंगी क्योंकि इनका प्राइस टैग पहले से ही काफी ज्यादा होता है और इनकी बिक्री संख्या भी बहुत कम रहती है.

धीरे-धीरे लागू होगा समझौता

एक और अहम बात यह है कि इम्पोर्ट ड्यूटी को एक साथ नहीं घटाया जाएगा. यह प्रक्रिया धीरे-धीरे लागू होगी और इसमें कई साल लग सकते हैं. इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज रेट का असर भी कीमतों पर पड़ सकता है, जिससे वास्तविक फायदा और कम हो सकता है. हालांकि आम ग्राहकों के लिए सस्ती लग्जरी कारों का सपना अभी दूर है, लेकिन इस समझौते से भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार जरूर खुल सकता है. कंपनियां CBU इम्पोर्टेड कारों के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं. आने वाले कुछ सालों में हमें ज्यादा एक्साइटिंग और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड कारें भारत में देखने को मिल सकती हैं.

