Hyundai Venue से BMW X3 तक, ये रहीं 2025 की 5 सबसे शानदार SUVs, देखें लिस्ट
साल 2025 में SUV सेगमेंट में Hyundai Venue से लेकर BMW X3 जैसी कई दमदार गाड़ियां लॉन्च हुईं हैं. आइए इन टॉप 5 SUVs की फीचर्स से लेकर कीमत तक की पूरी डिटेल्स जानते हैं.
साल 2025 भारतीय ऑटो मार्केट में SUV सेगमेंट के लिए बेहद खास रहा. इस साल कंपनियों ने नई और अपडेटेड SUVs लॉन्च कीं, जिनमें बेहतर डिजाइन, एडवांस फीचर्स, ज्यादा सेफ्टी और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिले. छोटी SUV से लेकर लग्जरी SUV तक, हर सेगमेंट में ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प आए. इसी वजह से SUVs की डिमांड और भी तेजी से बढ़ी. आइए जानते हैं 2025 की टॉप 5 SUVs, जिन्होंने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.
New Hyundai Venue 2025
- Hyundai Venue का दूसरा जनरेशन मॉडल 2025 में लॉन्च हुआ और यह पहले से ज्यादा बड़ी और स्टाइलिश हो गई है. इसके नए लुक में LED लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें बड़ी टचस्क्रीन, ADAS फीचर्स और 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. Venue पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.9 लाख रखी गई है, जो इसे बजट SUV बनाती है.
Maruti Suzuki Victoris
- Maruti Suzuki Victoris एक नई मिड-साइज SUV है, जो Grand Vitara से मिलती-जुलती है. इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, CNG ऑप्शन और ऑल व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. इसका डिजाइन प्रीमियम है और इसमें पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत 10.5 लाख से शुरू होती है, जो इसे फैमिली कार के रूप में अच्छा विकल्प बनाती है.
Tata Sierra की दमदार वापसी
- Tata Sierra ने 22 साल बाद जबरदस्त वापसी की है. ये SUV मॉडर्न डिजाइन और बड़े केबिन के साथ आती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और पेट्रोल-डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रखी गई है.
New BMW X3 और Mahindra XEV 9e
- लग्जरी सेगमेंट में नई BMW X3 ने एंट्री ली है, जो प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस देती है. वहीं Mahindra XEV 9e एक इलेक्ट्रिक SUV है, जो लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसकी शुरुआती कीमत 21.9 लाख है, जो EV सेगमेंट में इसे खास बनाती है.
