हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHyundai Venue से BMW X3 तक, ये रहीं 2025 की 5 सबसे शानदार SUVs, देखें लिस्ट

Hyundai Venue से BMW X3 तक, ये रहीं 2025 की 5 सबसे शानदार SUVs, देखें लिस्ट

साल 2025 में SUV सेगमेंट में Hyundai Venue से लेकर BMW X3 जैसी कई दमदार गाड़ियां लॉन्च हुईं हैं. आइए इन टॉप 5 SUVs की फीचर्स से लेकर कीमत तक की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 भारतीय ऑटो मार्केट में SUV सेगमेंट के लिए बेहद खास रहा. इस साल कंपनियों ने नई और अपडेटेड SUVs लॉन्च कीं, जिनमें बेहतर डिजाइन, एडवांस फीचर्स, ज्यादा सेफ्टी और इलेक्ट्रिक ऑप्शन देखने को मिले. छोटी SUV से लेकर लग्जरी SUV तक, हर सेगमेंट में ग्राहकों के लिए शानदार विकल्प आए. इसी वजह से SUVs की डिमांड और भी तेजी से बढ़ी. आइए जानते हैं 2025 की टॉप 5 SUVs, जिन्होंने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा.

New Hyundai Venue 2025

  • Hyundai Venue का दूसरा जनरेशन मॉडल 2025 में लॉन्च हुआ और यह पहले से ज्यादा बड़ी और स्टाइलिश हो गई है. इसके नए लुक में LED लाइट्स, नए अलॉय व्हील्स और डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें बड़ी टचस्क्रीन, ADAS फीचर्स और 6 एयरबैग्स दिए गए हैं. Venue पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आती है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 7.9 लाख रखी गई है, जो इसे बजट SUV बनाती है.

Maruti Suzuki Victoris

  • Maruti Suzuki Victoris एक नई मिड-साइज SUV है, जो Grand Vitara से मिलती-जुलती है. इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, CNG ऑप्शन और ऑल व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. इसका डिजाइन प्रीमियम है और इसमें पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसकी कीमत 10.5 लाख से शुरू होती है, जो इसे फैमिली कार के रूप में अच्छा विकल्प बनाती है.

Tata Sierra की दमदार वापसी

  • Tata Sierra ने 22 साल बाद जबरदस्त वापसी की है. ये SUV मॉडर्न डिजाइन और बड़े केबिन के साथ आती है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और पेट्रोल-डीजल इंजन ऑप्शन मिलते हैं. इसकी शुरुआती कीमत 11.49 लाख रखी गई है.

New BMW X3 और Mahindra XEV 9e

  • लग्जरी सेगमेंट में नई BMW X3 ने एंट्री ली है, जो प्रीमियम फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस देती है. वहीं Mahindra XEV 9e एक इलेक्ट्रिक SUV है, जो लंबी रेंज और फास्ट चार्जिंग के साथ आती है. इसकी शुरुआती कीमत 21.9 लाख है, जो EV सेगमेंट में इसे खास बनाती है.

ये भी पढ़ें-

Top Selling Hatchback: नवंबर 2025 में Swift बनी नंबर-1, जानें Hyundai और Tata का हाल 

Published at : 25 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Bmw X3 India Maruti Victoris - Hyundai Venue 2025 Best SUVs In India 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
हेल्थ
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
यूटिलिटी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
जनरल नॉलेज
IAS Tina Dabi Controversy: टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget