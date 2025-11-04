सिर्फ 7.90 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Hyundai Venue, जानिए फीचर्स और वेरिएंट्स

Hyundai Motor India ने भारत में आज यानी 4 नवंबर 2025 को नई हुंडई वेन्यू को लॉन्च कर दिया है. यह गाड़ी अब पहले से बड़ी और आकर्षक हो गई है. हालांकि यह अब भी 4 मीटर के अंदर है, लेकिन इसका लुक पहले से चौड़ा और दमदार है. नई हुंडई वेन्यू में शार्प लाइन, नई ग्रिल, स्किड प्लेट, 16 इंच के अलॉय व्हील्स और एल-शेप्ड रिफ्लेक्टर के साथ फुल लाइट बार दिया गया है.

गाड़ी में मिलते हैं ये फीचर्स

Hyundai N लाइन वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन मिलता है, जिसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स और डुअल एग्जॉस्ट टिप्स शामिल हैं. गाड़ी का केबिन पूरी तरह नया है, जो पहले से ज्यादा प्रीमियम फील कराता है. अब पुराने मॉडल जैसे स्टीयरिंग और 8 इंच टचस्क्रीन हटा दिए गए हैं. अब इसमें दो 12.3 इंच की स्क्रीन (डिजिटल क्लस्टर और इंफोटेनमेंट), नई स्टीयरिंग व्हील डिजाइन और मॉर्स कोड लोगो है. गाड़ी के बटन और कंट्रोल्स की क्वालिटी बेहतर है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है.

नई Hyundai Venue के इंफोटेनमेंट सिस्टम में OTA अपडेट्स, वायरलेस Apple CarPlay/Android Auto और ccNC सिस्टम शामिल है. इसके अलावा 360° कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, ड्राइवर की पावर सीट, सिंगल पेन सनरूफ, बोस 8 स्पीकर्स, रियर सनब्लाइंड, ADAS लेवल 2, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.

नई Hyundai Venue का पावरट्रेन

नई वेन्यू में पहले की तरह 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन (मैनुअल) मौजूद है, जबकि 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब DCT ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों में आता है. इसके साथ ही 1.5 लीटर डीज़ल इंजन अब टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ भी मौजूद है. एन लाइन वर्जन में 120 बीएचपी का टर्बो इंजन दिया गया है, जो इसे ज्यादा स्पोर्टी बनाता है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि नई हुंडई वेन्यू अब पहले से ज्यादा प्रीमियम, फीचर-रिच और स्टाइलिश हो गई है. इसमें अब ज्यादा बेहतर इंटीरियर, तकनीकी फीचर्स और कई इंजन विकल्प मिलते हैं. अपने लुक्स, इंटीरियर क्वालिटी और वैल्यू के हिसाब से यह इस सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार साबित हो सकती है. गाड़ी की कीमत की बात करें तो अब इसकी कीमत 7.90 लाख रुपये से शुरू होती है और यह सात वेरिएंट्स में मौजूद है.

