Tesla कार को लेकर एक्स पर भिड़े एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन, जानिए क्या है पूरा मामला?

टेस्ला कार बुक करने के 7 साल बाद भी कार न मिलने के OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के दावे पर अब एलन मस्क ने पलटवार किया है. सैम ऑल्टमैन का कहना है कि वह अभी भी कार का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मस्क के मुताबिक, सैम अहम जानकारी छिपा रहे हैं और यह मामला पहले ही सुलझ गया था. एलन मस्क का कहना है कि सैम ऑल्टमैन को 24 घंटे के अंदर ही रिफंड जारी कर दिया गया था.

हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस मामले को लेकर पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था कि मैं टेस्ला कार के लिए बहुत उत्साहित था. देरी समझ में आती है, लेकिन 7.5 साल का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया है.” उन्होंने अपनी 2018 की बुकिंग कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया.

पोस्ट में ऑल्टमैन ने क्या कहा?

पोस्ट में ऑल्टमैन ने बताया कि उन्होंने कई बार रिफंड की मांग की, लेकिन टेस्ला की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. यहां तक कि जब उन्होंने ईमेल भेजा, तो वह “Email Address Not Found” के एरर के साथ बाउंस होकर लौट आया.

ऑल्टमैन ने कार का मॉडल नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने Tesla Roadster बुक की थी. ये वही इलेक्ट्रिक सुपरकार है जिसे एलन मस्क ने 2017 में “दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार” बताया था. रोडस्टर को 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोडक्शन लगातार टलता गया और अब उम्मीद है कि ये 2025 के बाद ही बाजार में आएगी.

कैसी है Tesla Roadster?

टेस्ला रोडस्टर को 2017 में पेश किया गया था और कंपनी का दावा था कि ये कार 1.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 400 किमी/घंटा तक होगी,लेकिन इतने सालों में इसका मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सका. कई ग्राहकों को कार न मिलने के साथ-साथ रिफंड भी नहीं मिला. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेस्ला फिलहाल Cybertruck और Model Y अपडेट्स पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण रोडस्टर प्रोजेक्ट लगातार टल रहा है.

