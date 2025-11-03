हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोTesla कार को लेकर एक्स पर भिड़े एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन, जानिए क्या है पूरा मामला?

Tesla कार को लेकर एक्स पर भिड़े एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन, जानिए क्या है पूरा मामला?

OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने 7 साल पहले Tesla कार बुक की थी, लेकिन कार और रिफंड न मिलने का दावा किया था. अब टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने इस दावे को लेकर पलटवार किया है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ला कार बुक करने के 7 साल बाद भी कार न मिलने के OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन के दावे पर अब एलन मस्क ने पलटवार किया है. सैम ऑल्टमैन का कहना है कि वह अभी भी कार का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मस्क के मुताबिक, सैम अहम जानकारी छिपा रहे हैं और यह मामला पहले ही सुलझ गया था. एलन मस्क का कहना है कि सैम ऑल्टमैन को 24 घंटे के अंदर ही रिफंड जारी कर दिया गया था.

हाल ही में सैम ऑल्टमैन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर इस मामले को लेकर पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था कि मैं टेस्ला कार के लिए बहुत उत्साहित था. देरी समझ में आती है, लेकिन 7.5 साल का इंतजार अब बहुत लंबा हो गया है.” उन्होंने अपनी 2018 की बुकिंग कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया.

पोस्ट में ऑल्टमैन ने क्या कहा?

पोस्ट में ऑल्टमैन ने बताया कि उन्होंने कई बार रिफंड की मांग की, लेकिन टेस्ला की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. यहां तक कि जब उन्होंने ईमेल भेजा, तो वह “Email Address Not Found” के एरर के साथ बाउंस होकर लौट आया.

ऑल्टमैन ने कार का मॉडल नहीं बताया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने Tesla Roadster बुक की थी. ये वही इलेक्ट्रिक सुपरकार है जिसे एलन मस्क ने 2017 में “दुनिया की सबसे तेज प्रोडक्शन कार” बताया था. रोडस्टर को 2020 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोडक्शन लगातार टलता गया और अब उम्मीद है कि ये 2025 के बाद ही बाजार में आएगी.

कैसी है Tesla Roadster?

टेस्ला रोडस्टर को 2017 में पेश किया गया था और कंपनी का दावा था कि ये कार 1.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 400 किमी/घंटा तक होगी,लेकिन इतने सालों में इसका मास प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सका. कई ग्राहकों को कार न मिलने के साथ-साथ रिफंड भी नहीं मिला. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, टेस्ला फिलहाल Cybertruck और Model Y अपडेट्स पर ध्यान दे रही है, जिसके कारण रोडस्टर प्रोजेक्ट लगातार टल रहा है.

यह भी पढ़ें:-

Yamaha और Suzuki समेत ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द होंगे लॉन्च, जानिए रेंज और कीमत 

 

Published at : 03 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Elon Musk OpenAI Tesla Ceo Sam Altman Tesla Roadster
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
इंडिया
Telangana Bus Accident: तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
तेलंगाना में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक से टकराई 70 लोगों को ले जा रही बस, 20 की मौत
क्रिकेट
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
भारत की जीत में शामिल व्हीलचेयर पर बैठी कौन है ये खिलाड़ी? चोटिल होने के बाद भी किया भांगड़ा
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चला रहा? ऐसे कर सकते हैं पता
हेल्थ
Dularchand yadav death: कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
कैसे फट जाता है फेफड़ा, जिससे हुई मोकामा के दुलारचंद की मौत?
ट्रेंडिंग
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
Video: बाइक पर लेटकर किए स्टंट, सीधे ट्रक से भिड़ा युवक, फिर जो हुआ... हादसे का वीडियो वायरल
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget