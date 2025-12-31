Hyundai Motor India ने भारत में टैक्सी और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए बड़ी पहल की है. कंपनी ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर कमर्शियल मोबिलिटी सेगमेंट में कदम रखा है. इसके तहत Hyundai ने अपनी नई Prime Taxi रेंज लॉन्च की है, जिसे खास तौर पर टैक्सी चलाने वालों और फ्लीट मालिकों के लिए डिजाइन किया गया है. इस रेंज में दो कारें शामिल हैं, जो कम खर्च में ज्यादा कमाई का दावा करती हैं.

Prime HB और Prime SD

Hyundai की Prime Taxi रेंज में दो मॉडल मिलते हैं. पहला है Prime HB, जो Grand i10 Nios पर बेस्ड है. दूसरा है Prime SD, जो Aura सेडान पर बेस्ड है. Prime HB की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.99 लाख रखी गई है, जबकि Prime SD की कीमत 6.89 लाख से शुरू होती है. इस कीमत पर ये दोनों कारें टैक्सी वालों के लिए काफी किफायती विकल्प बन जाती हैं.

CNG इंजन और कम खर्च में ज्यादा चलने वाली कार

Prime HB और Prime SD दोनों में 1.2 लीटर Kappa पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो फैक्ट्री-फिटेड CNG किट के साथ आता है. Hyundai का कहना है कि यह इंजन रोजाना लंबी दूरी चलने वाली टैक्सियों के लिए बनाया गया है, ताकि मेंटेनेंस कम रहे और गाड़ी लंबे समय तक भरोसेमंद बनी रहे. कमर्शियल नियमों के अनुसार इन कारों में स्पीड लिमिटर भी दिया गया है, जो टॉप स्पीड को 80 किमी प्रति घंटा तक सीमित करता है.

माइलेज ऐसा कि खर्च सिर्फ 47 पैसे प्रति KM

माइलेज की बात करें तो Prime SD CNG 28.40 km/kg और Prime HB CNG 27.32 km/kg का माइलेज देती है. Hyundai के मुताबिक इन कारों की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 47 पैसे प्रति किलोमीटर तक आ सकती है. यही वजह है कि ये गाड़ियां टैक्सी ड्राइवरों और फ्लीट मालिकों के लिए कम खर्च और ज्यादा कमाई का जरिया बन सकती हैं.

सेफ्टी और फीचर्स

कमर्शियल कार होने के बावजूद Hyundai ने सेफ्टी और कम्फर्ट का पूरा ध्यान रखा है. दोनों कारों में 6 एयरबैग, रियर AC वेंट्स, पावर विंडो, रियर पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड मिलते हैं. इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, Type-C USB चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. जरूरत के हिसाब से टचस्क्रीन, रियर कैमरा और व्हीकल ट्रैकिंग जैसे ऑप्शन भी मिलेंगे.

बुकिंग और वारंटी की पूरी सुविधा

Hyundai ने टैक्सी ओनर्स के लिए खास पैकेज भी पेश किया है. इसमें 5 साल या 1.80 लाख किलोमीटर की वारंटी, आसान फाइनेंस ऑप्शन और ट्रेंड Fleet Care Advisors की सुविधा शामिल है. Prime Taxi रेंज की बुकिंग पूरे देश में 5,000 में शुरू हो चुकी है. बता दें कि कम कीमत, शानदार माइलेज, कम रनिंग कॉस्ट और भरोसेमंद ब्रांड के साथ ये कारें टैक्सी बाजार में Maruti Tour सीरीज को कड़ी टक्कर दे सकती हैं. अगर आप टैक्सी चलाकर कम खर्च में ज्यादा कमाई चाहते हैं, तो Hyundai Prime Taxi एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है.

