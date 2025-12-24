एक्सप्लोरर
टैक्स फ्री हुई Hyundai i20, खरीदने पर 93,000 तक की सीधी बचत, जानें नई कीमत
Hyundai i20 अब CSD कैंटीन से टैक्स में बड़ी छूट के साथ मिल रही है. इस हैचबैक में स्टैंडर्ड तौर पर 26 फीचर्स मिलेंगे आइए जानें कैसे 93,000 रुपये तक की बचत हो रही है और कौन इसे खरीद सकता है.
Hyundai i20 भारत की सबसे पसंद की जाने वाली प्रीमियम हैचबैक कारों में से एक है. हाल ही में लागू हुए नए GST नियमों के बाद इस कार पर टैक्स में राहत मिली है, जिसका सीधा फायदा CSD कैंटीन से कार खरीदने वालों को हो रहा है. आम बाजार में जहां कार पर ज्यादा GST लगता है, वहीं CSD के जरिए खरीदने पर सिर्फ 14 प्रतिशत GST देना होता है. इसी वजह से Hyundai i20 अब काफी सस्ती हो गई है और ग्राहकों को अच्छा खासा फायदा मिल रहा है. आइए विस्तार से जानते हैं.
कितनी हो रही है बचत?
- Cars24 की रिपोर्ट के अनुसार, Hyundai i20 की CSD में शुरुआती कीमत करीब 6.21 लाख रुपये हैं. वहीं,बाजार में इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.13 लाख रुपये से शुरू होती है. इसका मतलब है कि CSD से खरीदने पर करीब 92,000 रुपये की सीधी बचत हो रही है. कुछ वेरिएंट में यह बचत 93,000 रुपये तक पहुंच जाती है. इतने बड़े अंतर की वजह से यह डील काफी आकर्षक बन गई है.
CSD कैंटीन क्या है और कौन खरीद सकता है?
- CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आता है. यह देशभर में चुनिंदा लोगों को कम कीमत पर जरूरी सामान और गाड़ियां उपलब्ध कराता है. CSD से कार खरीदने के लिए सर्विंग और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल, डिफेंस स्टाफ, पूर्व सैनिक और सैनिकों की विधवाएं पात्र होती हैं. भारत के कई बड़े शहरों में CSD डिपो मौजूद हैं.
Hyundai i20 के इंजन और फीचर्स
- Hyundai i20 में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो अच्छी पावर और स्मूद ड्राइव देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प है. फीचर्स की बात करें तो इसमें बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल मीटर, प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS और स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं. अगर आप डिफेंस सर्विस से जुड़े हैं और प्रीमियम हैचबैक खरीदने की सोच रहे हैं, तो Hyundai i20 CSD के जरिए एक बेहतरीन सौदा है. टैक्स में छूट के कारण ₹93,000 तक की बचत इसे और भी खास बनाती है.
ये भी पढ़ें: Nexon से लेकर Creta की टेंशन बढ़ाने आ रही Kia Seltos 2026, नए साल में होगी लॉन्च, जानें कीमत
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL