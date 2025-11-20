Hyundai Creta vs Kia Seltos: किसकी राइड है ज्यादा बेहतर? खरीदने से पहले जान लें अंतर

भारतीय मिडिल क्लास फैमिली में कॉम्पैक्ट SUV की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी सेगमेंट में Hyundai Creta और Kia Seltos सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारें हैं. कीमत की बात करें तो Creta की कीमत 10.73 लाख रुपये से शुरू होकर 20.50 लाख रुपये तक जाती है, जबकि Seltos की कीमत 10.79 लाख रुपये से 20.36 लाख रुपये के बीच रखी गई है. दोनों की शुरुआती कीमत लगभग समान है, लेकिन Creta का टॉप मॉडल थोड़ा महंगा पड़ता है. इसके बावजूद Creta का बेस मॉडल बजट में फिट हो जाता है और इसमें मिलने वाले फीचर्स भी काफी अच्छे माने जाते हैं. आइए जानते हैं कि किसको खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

किसकी राइड है बेहतर?

दोनों SUVs में 1.5L पेट्रोल, 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन मिलते हैं और इनके साथ मैनुअल, CVT और DCT ट्रांसमिशन ऑप्शन दिए गए हैं. ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो Creta का सस्पेंशन काफी सॉफ्ट ट्यूनिंग के साथ आता है, जिसके कारण शहर की खराब या उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी राइड बेहद स्मूद फील होती है. दूसरी तरफ Seltos का सस्पेंशन थोड़ा फर्म है, जो हाईवे पर कार को ज्यादा स्थिर और कंट्रोल्ड फील कराता है. इसलिए अगर आप अधिकतर समय शहर में कार चलाते हैं तो आपको Creta का आरामदायक सस्पेंशन ज्यादा पसंद आएगा, जबकि हाईवे ड्राइविंग पसंद करने वालों के लिए Seltos का बैलेंस कंट्रोल बेहतर फील हो सकता है.

किसमें मिलती है ज्यादा वैल्यू?

दोनों SUVs माइलेज के मामले में भी लगभग एक जैसा परफॉर्मेंस देती हैं और डीजल वेरिएंट में 20 kmpl से ज्यादा का माइलेज आसानी से मिल जाता है, फीचर्स की बात करें तो दोनों ही कारें 10.25-इंच टचस्क्रीन, बोस साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ आती हैं. हालांकि Creta में रियर सनशेड और वॉइस-असिस्टेड सनरूफ जैसे खास फीचर्स मिलते हैं, वहीं Seltos में एयर क्वालिटी कंट्रोल और रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसे एडवांस फीचर शामिल हैं.

कौन-सी SUV है फैमिली के लिए परफेक्ट?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो किफायती हो, कम मेंटेनेंस में चलती हो और आरामदायक राइड दे, तो Hyundai Creta बेहतर विकल्प साबित होती है. वहीं, अगर आप स्टाइलिश इंटीरियर, प्रीमियम फीचर्स और थोड़ी ज्यादा स्पोर्टी ड्राइविंग फील चाहते हैं, तो Kia Seltos आपके लिए बेहतर रहेगी. दोनों SUVs शानदार हैं, लेकिन Creta की ब्रांड वैल्यू, स्मूद राइड और मजबूत रीसेल मार्केट इसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए ज्यादा बैलेंस्ड ऑप्शन बनाती है.

