GST घटने के बाद अब बजट में आई Hyundai Creta, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

सितंबर 2025 में Hyundai ने 70,347 यूनिट्स बेचीं. जिसमें सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Creta रही, इसकी कीमत GST कट के बाद 10.72 लाख से शुरू होती है. आइए इसके फीचर्स और राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai India के लिए सितंबर 2025 खास साबित हुआ. कंपनी ने इस महीने कुल 70,347 यूनिट्स बेचीं, जिनमें से 18,800 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं और 51,547 यूनिट्स घरेलू बाजार में बिकीं. भले ही सितंबर 2024 की तुलना में कुल बिक्री में 6,141 यूनिट्स की कमी दर्ज की गई, लेकिन घरेलू मार्केट में 1% की हल्की बढ़त देखने को मिली. सबसे बड़ी बात यह रही कि अगस्त 2025 की तुलना में कंपनी की बिक्री में 17% की वृद्धि हुई. एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी Hyundai ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 44% सालाना बढ़त हासिल की, जो पिछले 33 महीनों में सबसे बड़ी मंथली ग्रोथ रही.

Creta की रिकॉर्ड-ब्रेकिंग सेल्स

Hyundai की फ्लैगशिप SUV Creta ने सितंबर 2025 में कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इस महीने Creta की 18,861 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 2,959 यूनिट्स ज्यादा हैं. GST कट के बाद Creta अब मात्र ₹10,72,589 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे यह ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो गई है.

फीचर्स और सेफ्टी पैकेज

  • Hyundai Creta को ग्राहकों ने सिर्फ कीमत नहीं बल्कि फीचर्स और सेफ्टी की वजह से भी हाथों-हाथ लिया. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जिंग और कीलेस एंट्री जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में Creta 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS के साथ आती है. इसके अलावा यह SUV 21 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

कंपनी का आधिकारिक बयान

  • Hyundai Motor India Limited (HMIL) के Whole Time Director और COO तरुण गर्ग ने कहा कि “हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परिवर्तनकारी GST 2.0 सुधार लागू किए. इससे लाखों ग्राहकों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिली है. Creta और Venue ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक्सपोर्ट लगभग तीन सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है.”

Hyundai Creta का मुकाबला

  • Hyundai Creta का मुकाबला भारतीय बाजार में कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorious, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की आने वाली नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का सीधा असर पड़ा है और इसकी कीमत में ₹39,624 से ₹75,371 तक की कमी आई है. खासतौर पर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला है.

  • कुल मिलाकर, सितंबर 2025 Hyundai India के लिए रिकॉर्डतोड़ महीना रहा. Creta ने कंपनी को नई मजबूती दी, एक्सपोर्ट में बड़ा उछाल देखने को मिला और GST कट की वजह से ग्राहकों की खरीदारी और आसान हो गई. आने वाले फेस्टिव सीजन में Creta और Seltos जैसी SUVs के बीच मुकाबला और ज्यादा रोमांचक होने वाला है.

Published at : 02 Oct 2025 03:45 PM (IST)
Hyundai Creta Best Selling SUV GST Cut Hyundai Export Kia Seltos Vs Creta
