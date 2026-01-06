सर्दियों में फॉग से गाड़ी चलाना हो गया है मुश्किल? परेशान होने की बजाय यूज करें ये टिप्स

सर्दियों के मौसम में कार चलाते समय विंडशील्ड पर फॉग जमना एक आम समस्या है. जब बाहर ठंड होती है और कार के अंदर गर्मी या नमी ज्यादा होती है, तो कांच पर भाप जम जाती है. इससे सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है. कई बार यह हादसों का कारण भी बन सकता है, इसलिए समय रहते फॉग हटाना बहुत जरूरी है. आइए कुछ आसान तरीकों के बारे में जानते हैं, जिन्हें अपनाकर आप बिना परेशानी के साफ और सुरक्षित ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं.

कैसे AC ऑन करके शीशा साफ करें?

जैसे ही आपको शीशे पर फॉग दिखे, तुरंत कार का AC ऑन कर दें. तापमान सबसे कम रखें और फैन की स्पीड तेज कर दें. एयरफ्लो को सीधे विंडशील्ड की ओर रखें. इससे 20 से 30 सेकंड में शीशा साफ हो जाता है. ध्यान रखें कि AC का रीसर्कुलेशन मोड बंद होना चाहिए, ताकि अंदर की नमी बाहर निकल सके.

डीफ्रॉस्टर और हीटर का सही इस्तेमाल

अगर ठंड ज्यादा है और आपको हीटर की जरूरत है, तो फ्रंट डीफ्रॉस्टर ऑन करें. हीटर को तेज रखें और एयरफ्लो को फ्रेश एयर मोड पर सेट करें. इससे गर्म हवा सीधे शीशे पर जाएगी और 1–2 मिनट में फॉग हट जाएगा. पीछे की खिड़की साफ रखने के लिए रियर डीफ्रॉस्टर भी ऑन कर सकते हैं.

ये हैं आसान देसी उपाय

घर में रखी शेविंग क्रीम या कच्चा आलू भी फॉग रोकने में मदद करता है. शेविंग क्रीम को साफ कपड़े से शीशे के अंदर लगाकर पोंछ दें. इसी तरह आलू को काटकर उसका गूदा कांच पर रगड़ें. इससे शीशे पर एक पतली परत बन जाती है, जो नमी जमने नहीं देती और काफी देर तक फॉग नहीं आता.

नमी कम करने के आसान तरीके

कार के अंदर नमी कम रखने के लिए सिलिका जेल पैक, कैट लिटर या dehumidifier रखें. ये हवा की नमी सोख लेते हैं. रात में कार पार्क करते समय विंडशील्ड पर सनशेड लगाना भी फायदेमंद होता है, जिससे सुबह ओस नहीं जमती. बता दें कि सर्दियों में विंडशील्ड पर फॉग आना आम बात है, लेकिन सही तरीके अपनाकर इसे आसानी से हटाया जा सकता है. AC, डीफ्रॉस्टर और कुछ देसी उपाय आपकी ड्राइव को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं. थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है.

