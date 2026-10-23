आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है या नहीं? फोन पर ऐसे करें चेक
क्या आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है? जानिए मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करने का आसान तरीका और 10,000 रुपये के चालान से बचने की पूरी जानकारी.
जब भी आप सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो आप गाड़ी के कागज के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ लेकर चलते हैं. लेकिन अब बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) के भी चलने पर भारी चालान काटा जा रहा है. अब पुरे भारत में आप बिना पीयूसी कागज के गाड़ी नहीं चला सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी कार या बाइक का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और आप उसे सड़क पर चला रहे हैं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.
बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बिना वैध पीयूसी के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. चलिए जानतें हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से सिर्फ दो मिनट में घर बैठे पीयूसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.