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हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी गाड़ी का PUC वैलिड है या नहीं? फोन पर ऐसे करें चेक

आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है या नहीं? फोन पर ऐसे करें चेक

क्या आपकी गाड़ी का PUC वैलिड है? जानिए मोबाइल फोन से घर बैठे ऑनलाइन पीयूसी सर्टिफिकेट चेक करने का आसान तरीका और 10,000 रुपये के चालान से बचने की पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 09:07 PM (IST)
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जब भी आप सड़क पर गाड़ी लेकर चलते हैं तो आप गाड़ी के कागज के साथ ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ लेकर चलते हैं. लेकिन अब बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) के भी चलने पर भारी चालान काटा जा रहा है. अब पुरे भारत में आप बिना पीयूसी कागज के गाड़ी नहीं चला सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी कार या बाइक का पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और आप उसे सड़क पर चला रहे हैं तो आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है.

बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक बिना वैध पीयूसी के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का चालान कट सकता है. चलिए जानतें हैं कि आप अपने मोबाइल फोन की मदद से सिर्फ दो मिनट में घर बैठे पीयूसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं.

कैसे करें चेक?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:07 PM (IST)
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