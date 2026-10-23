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हिंदी न्यूज़ऑटोये हैं सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें, खरीदने से पहले देख लें लिस्ट

ये हैं सबसे सस्ती हाइब्रिड कारें, खरीदने से पहले देख लें लिस्ट

अगर आप हाइब्रिड कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जानें कुछ बेहतरीन कम कीमत वाली हाइब्रिड कारों के विकल्प के बारे में. यह कारें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से बेहतर माइलेज देती हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और बेहतर माइलेज की जरूरत के चलते हाइब्रिड कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. ये कारें पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे ड्राइविंग के दौरान जरूरत के मुताबिक इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं. खासकर शहरों में ट्रैफिक और बार-बार रुकने-चलने की स्थिति में हाइब्रिड सिस्टम ईंधन की खपत कम करने में मदद करता है.

हालांकि, हाइब्रिड कारों की शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल कारों से अधिक होती है, लेकिन बेहतर माइलेज और कम फ्यूल कंजम्पशन के चलते लंबे समय में इनकी रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है. अगर आप नई कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बजट के साथ बेहतर माइलेज भी चाहते हैं, तो ये हाइब्रिड मॉडल्स हो सकते हैं आपके लिए शानदार विकल्प.

Maruti Suzuki Grand Vitara Hybrid

किफायती हाइब्रिड कारों में Maruti Suzuki Grand Vitara का नाम सबसे पहले आता है. इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल करता है. शहर में बार-बार रुकने और चलने वाली ड्राइविंग के दौरान इसका हाइब्रिड सिस्टम खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकता है. कार में प्रीमियम इंटीरियर, अच्छा स्पेस और कई आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं. जो कस्टमर SUV के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार विकल्प है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 16.68 लाख से 19.77 लाख के बीच है.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder भी भारत की लोकप्रिय स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUVs में शामिल है. इसका हाइब्रिड सिस्टम कम स्पीड पर इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से कार चलाने में सक्षम है, वहीं जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन काम करता है. इसका डिजाइन SUV जैसा है और केबिन में पर्याप्त जगह मिलती है. Hyryder उन खरीदारों के लिए बेहतर विकल्प हो है जो माइलेज, SUV स्टाइल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक साथ चाहते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग 11.31 लाख से शुरू होकर 20.19 लाख तक जाती है.

यह भी पढ़ें: पांच साल चलने के बाद ऐसे कम हो जाती है नई कार की कीमत, यहां समझिए

Honda City e:HEV

अगर आपकी पसंद SUV के बजाय सेडान है, तो Honda City e:HEV आपके लिए बेहतर हो सकती है. इसमें Honda की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है. कार का सिस्टम परिस्थितियों के अनुसार पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर के बीच काम को मैनेज करता है. City e:HEV में आरामदायक केबिन, प्रीमियम फीचर्स और अच्छी ड्राइविंग क्वालिटी मिलती है. हालांकि इसकी शुरुआती कीमत सामान्य पेट्रोल City से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा ड्राइविंग करने वालों के लिए बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी इसका फायदा हो सकती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20.75 लाख से 21.44 लाख के बीच है.

Maruti Suzuki Invicto

अगर आपका बजट सामान्य से थोड़ा ज्यादा है, तो Maruti Suzuki Invicto एक प्रीमियम हाइब्रिड MPV विकल्प है. इसमें बड़ा केबिन और तीन-रो सीटिंग लेआउट मिलता है. इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन बड़े परिवार के लिए उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबी दूरी की यात्रा भी करते हैं. ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत वेरिएंट के अनुसार 25.02 लाख से 28.70 लाख के बीच है.

यह भी पढ़ें: भारत में Tesla Roadster की बुकिंग शुरू, जानें यहां कब होगी लॉन्च?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 02:44 PM (IST)
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