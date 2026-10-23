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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च होते ही SOLD OUT हुई Ducati Formula 73, जानें कीमत?

भारत में लॉन्च होते ही SOLD OUT हुई Ducati Formula 73, जानें कीमत?

Ducati की लिमिटेड एडिशन Formula 73 भारत में 20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च हुई है. देश के लिए तय सभी यूनिट लॉन्च से पहले ही बिक गए है, ऐसे में जानें इसकी खासियत के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 09:26 PM (IST)
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इटली की प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता Ducati ने भारत में अपनी खास लिमिटेड एडिशन बाइक Formula 73 लॉन्च कर दी है. कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये तय की है. इतनी ऊंची कीमत के बावजूद बाइक को लेकर कस्टमर्स की दिलचस्पी जबरदस्त रही और भारत के लिए निर्धारित सभी यूनिट्स पहले ही बिक चुकी हैं. इसका मतलब है कि लॉन्च के साथ ही यह बाइक भारतीय बाजार में sold out हो गई है.

Formula 73 को Ducati ने आम प्रोडक्शन बाइक की तरह नहीं, बल्कि अपनी रेसिंग लेगसी और क्लासिक डिजाइन को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर तैयार किया है. दुनिया भर में इसकी सिर्फ 873 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी काफी बढ़ जाती है. यही सीमित नंबर, पुरानी Ducati रेसिंग मशीनों से इंस्पायर्ड डिजाइन और प्रीमियम हार्डवेयर इसे सामान्य परफॉर्मेंस बाइक से अलग पहचान देते हैं.

1970s की रेसिंग लेगसी से इंस्पायर्ड

Formula 73 को Ducati की पुरानी रेसिंग लेगसी से जोड़कर देखा जा सकता है. इसका डिजाइन 1973 की 750 Super Sport Desmo से इंस्पायर्ड है, जो कंपनी के इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण मॉडल रहा है. इसकी कहानी 1972 की Imola 200 रेस से भी जुड़ी है, जहां Paul Smart और Bruno Spaggiari ने Ducati 750 Imola Desmo पर जीत हासिल की थी. इसी मोटरसाइकिल की लेगसी को आधुनिक रूप में Formula 73 में पेश किया गया है.

पुरानी लेगसी के साथ आधुनिक डिजाइन

नई बाइक में पुराने दौर की झलक देने वाला सिल्वर और एक्वा ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है. फ्यूल टैंक पर गोल्डन स्ट्राइप, क्लिप-ऑन हैंडलबार, बार-एंड मिरर और कॉम्पैक्ट फेयरिंग इसे क्लासिक कैफे-रेसर जैसा अंदाज देते हैं. यानी यह बाइक सिर्फ तेज रफ्तार मशीन नहीं, बल्कि Ducati की लेगसी को आधुनिक डिजाइन के साथ पेश करने की कोशिश है.

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803cc इंजन और 73hp की ताकत

Ducati Formula 73 में 803cc का Desmodue L-twin इंजन दिया गया है. यह इंजन 73hp की अधिकतम पावर और 65.2Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ Ride-by-Wire थ्रॉटल सिस्टम दिया गया है, जिससे पावर डिलीवरी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. बाइक में Termignoni का खास एग्जॉस्ट सिस्टम भी मिलता है, जो इसके प्रीमियम और स्पोर्टी कैरेक्टर को और मजबूत करता है.

पावरफुल इंजन के साथ नए फीचर्स

पावरफुल इंजन के अलावा Formula 73 में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इस्तेमाल किया गया है. बाइक को Ducati Traction Control, Cornering ABS और Quick Shift जैसे फीचर्स मिलते हैं. साथ ही इसमें Sport और Road जैसे दो Riding Modes दिए गए हैं. इस वजह से बाइक का लुक भले ही पुराने दौर की मोटरसाइकिलों जैसा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी मौजूदा समय के हिसाब से तैयार की गई है.

खास हार्डवेयर और प्रीमियम पार्ट्स

Formula 73 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और बाइक 17-इंच स्पोक व्हील्स पर चलती है. इनमें Pirelli Diablo Rosso IV टायर लगाए गए हैं. ब्रेकिंग सिस्टम में Brembo के कंपोनेंट्स मिलते हैं, जबकि सस्पेंशन सेटअप में KYB यूनिट्स शामिल हैं. बाइक में 4.3-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल और फुल-LED लाइटिंग भी दी गई है. इसके अलावा बाइक के कई हिस्सों में एल्युमिनियम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है. फुटपेग, ब्रेक और क्लच लीवर तथा Rizoma फ्यूल कैप जैसे हिस्से इसके प्रीमियम कैरेक्टर को दिखाते हैं. प्रत्येक मोटरसाइकिल को अलग सीरियल नंबर और Certificate of Authenticity के साथ दिया जाता है, जिससे यह आम प्रोडक्शन बाइक के बजाय कलेक्टर मॉडल बन जाती है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 09:26 PM (IST)
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