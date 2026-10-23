Skoda की कारों पर बंपर ऑफर, Kushaq से Slavia तक 90000 का फायदा

फेस्टिव सीजन में कई लोग नई कार खरीदने का प्लान बनाते हैं. ऑटो कंपनिया इस सीजन में कई आकर्षक ऑफर पेश करती हैं. अगर आप भी इस त्योहार नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो Skoda Auto India ने अक्टूबर 2026 के लिए अपनी तीन लोकप्रिय कारों Kylaq, Kushaq और Slavia पर डिस्काउंट की घोषणा की है. इन ऑफर्स में डीलर डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज, कॉरपोरेट और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं.

सबसे ज्यादा फायदा Skoda Kylaq खरीदने वालों को मिल सकता है. कंपनी की इस कॉम्पैक्ट SUV पर अक्टूबर में कुल 90,000 रुपये तक के बेनिफिट उपलब्ध हैं. इसमें 40,000 रुपये तक का डीलर डिस्काउंट, 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 20,000 रुपये तक का कॉरपोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट शामिल है. Kylaq कंपनी की सबसे किफायती कार है और इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.59 लाख रुपये है.

Kylaq पर सबसे बड़ा ऑफर

Kylaq को Skoda ने भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को ध्यान में रखकर उतारा है. कीमत और फीचर्स के हिसाब से इसका मुकाबला Kia Sonet, Maruti Suzuki Brezza और Tata Nexon जैसी कारों से होता है. ऐसे में 90,000 रुपये तक का फायदा इस SUV को खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए शुरुआती कीमत को और किफायती बना सकता है.

Kushaq पर भी मिल रहा अच्छा फायदा

Skoda की मिड-साइज SUV Kushaq पर भी इस महीने 80,000 रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है. इसमें 30,000 रुपये तक का डीलर डिस्काउंट और इतनी ही राशि का एक्सचेंज बोनस शामिल है. इसके अलावा कस्टमर 20,000 रुपये तक के कॉरपोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट का लाभ भी ले सकते हैं. Kushaq की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.69 लाख रुपये है. Kushaq उन कस्टमर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो कॉम्पैक्ट SUV से थोड़ा ज्यादा प्रीमियम और बड़ी कार चाहते हैं. इसमें 1.0-लीटर और 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं. फेस्टिव डिस्काउंट के साथ इसकी खरीद बजट को कुछ कम किया जा सकता है. खासकर अगर कस्टमर पुरानी कार एक्सचेंज करता है.

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अपडेटेड Slavia पर भी ऑफर

Skoda ने हाल ही में अपडेट की गई Slavia को भी अक्टूबर के ऑफर में शामिल किया है. इस सेडान पर 20,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 10,000 रुपये तक का कॉरपोरेट या लॉयल्टी लाभ उपलब्ध है. यानी कस्टमर को कुल 30,000 रुपये तक की बचत मिल सकती है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये है. Slavia का मुकाबला Hyundai Verna, Honda City और Volkswagen Virtus जैसी मिड-साइज सेडान से है.

इन बातों का रखें ध्यान

कार पर दिख रहा अधिकतम डिस्काउंट हर कस्टमर को सीधे कैश में नहीं मिलता. ऑफर का एक हिस्सा एक्सचेंज, कॉरपोरेट या लॉयल्टी बेनिफिट के रूप में है. इसलिए बुकिंग से पहले नजदीकी Skoda डीलर से वेरिएंट, स्टॉक, एक्सचेंज वैल्यू और लागू ऑफर की अंतिम राशि जरूर कन्फर्म करें. साथ ही बीमा, एक्सेसरीज और अन्य डीलर चार्ज को अलग से समझना भी जरूरी है.

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