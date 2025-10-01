GST कट के बाद कितनी सस्ती मिल रही Honda Unicorn? जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर

GST रेट में 10% कटौती का सीधा फायदा ग्राहकों को Honda Unicorn पर मिला है. पहले इसकी एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 1,20,727 रुपये थी, जो अब घटकर 1,10,779 रुपये रह गई है. यानी लगभग 9,000 रुपये सस्ती हो गई है. ऑन-रोड प्राइस में रोड टैक्स, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जुड़ने पर थोड़ा फर्क जरूर होगा, लेकिन फिर भी यह अब मिडिल क्लास के बजट में ज्यादा फिट बैठती है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

इंजन और माइलेज

Honda Unicorn में 160cc का OBD2B कम्प्लायंट इंजन दिया गया है, जो 12.73 bhp पावर और 14 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें PGM-FI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इंजन ज्यादा स्मूद और एफिशिएंट हो जाता है.

इस बाइक का ARAI सर्टिफाइड माइलेज 60 kmpl है, जबकि रियल कंडीशन में यह आराम से 50 से 55 kmpl तक देती है. Honda की HET (Honda Eco Technology) इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज को और बेहतर बनाती है. शहर की ट्रैफिक हो या हाईवे राइड, यूनिकॉर्न हमेशा स्मूद और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस देती है.

मॉडर्न और एडवांस फीचर्स से है लैस

2025 Honda Unicorn को कई नए फीचर्स के साथ पेश किया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल और मॉडर्न बन गई है. इसमें अब LCD डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैंप और USB-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.

राइडिंग कम्फर्ट के लिए मोनोशॉक सस्पेंशन शामिल किया गया है और सुरक्षा के लिए सिंगल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ फीचर मौजूद है. 187mm का हाई ग्राउंड क्लीयरेंस इसे खराब सड़कों पर भी आराम से चलने लायक बनाता है. अभी यह बाइक सिर्फ सिंगल वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन ग्राहकों के पास मैट ग्रे, रेड और ब्लैक कलर ऑप्शन मिलते हैं.

TVS Apache को दे रही टक्कर

बता दें कि Honda Unicorn की सबसे बड़ी ताकत इसकी स्मूद राइड और भरोसेमंद परफॉर्मेंस है. Honda की मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे लो-मेंटेनेंस बाइक बनाती है. कंपनी इसमें 3 साल या 42,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और ग्राहकों को 10 साल तक एक्सटेंडेड वारंटी का विकल्प भी मिलता है.

हाल ही में हुए GST कट के बाद यह बाइक TVS Apache और Bajaj Pulsar जैसी राइवल बाइक्स से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी विकल्प बन गई है. अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो डेली कम्यूट में अच्छा माइलेज, मजबूत परफॉर्मेंस और एडवांस फीचर्स दे, तो Honda Unicorn एक बेहतरीन विकल्प है.

GST कट के बाद TVS Apache अब पहले से काफी सस्ती हो गई है. इसकी कीमत में 9,930 से लेकर 26,970 तक की कमी आई है. इसी तरह Bajaj Pulsar की कीमत भी 12,000 से 26,000 तक घट गई है. यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

