Honda Shine या TVS Raider: कौन सी बाइक देगी ज्यादा माइलेज और कम खर्च?

Honda Shine 125 और TVS Raider 125, भारत के कम्यूटर सेगमेंट की दो सबसे पॉपुलर बाइक्स हैं. दोनों ही 125cc इंजन वाली बाइक्स हैं, जो रोजाना ऑफिस आने-जाने या छोटे ट्रिप्स के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन-सी बाइक ज्यादा किफायती, कम मेंटेनेंस वाली और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है? आइए जानते हैं कि Shine और Raider में से कौन-सी बाइक आपकी जरूरतों के हिसाब से बेहतर साबित हो सकती है.

कीमत में कितना है फर्क?

होंडा शाइन 125 की कीमत बेस वेरिएंट में 78,539 (ड्रम ब्रेक) से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट (डिस्क ब्रेक) की कीमत 82,743 (एक्स-शोरूम) तक जाती है. यह बाइक बजट फ्रेंडली है और उन लोगों के लिए बेस्ट है जो पहली बार बाइक खरीद रहे हैं या रोजाना छोटी दूरी तय करते हैं. वहीं TVS Raider 125 की कीमत थोड़ी ज्यादा है. इसका बेस मॉडल 80,500 और टॉप मॉडल (डिस्क ब्रेक + ABS) 95,219 (एक्स-शोरूम) में मिलता है. यह बाइक फीचर-लोडेड है, इसलिए जो लोग एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टाइल पसंद करते हैं, उनके लिए Raider अच्छा ऑप्शन है. कीमत की बात करें तो Honda Shine अपने कम प्राइस और लो मेंटेनेंस के कारण इस राउंड में आगे निकलती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Honda Shine 125 में eSP (Enhanced Smart Power) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो बाइक को स्मूथ और वाइब्रेशन-फ्री बनाती है. यह ट्रैफिक में आसान राइडिंग और बेहतर पिकअप देती है.TVS Raider 125 तीन राइडिंग मोड्स -इको, पावर और स्पोर्ट के साथ आती है. इसमें iGO असिस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जो लो-स्पीड पर भी अच्छा टॉर्क देती है. इसका मतलब है कि ट्रैफिक में ओवरटेक करना या सिग्नल से तेजी से निकलना आसान हो जाता है.

Honda Shine Vs TVS Raider Mileage

माइलेज के मामले में दोनों बाइक्स शानदार हैं. Honda Shine 125 का माइलेज क्लेम 55 kmpl है, जो रियल वर्ल्ड में 50–55 kmpl तक मिलता है. इसकी eSP और HET टेक्नोलॉजी फ्यूल की बचत करती हैं, जिससे यह लंबी दूरी के लिए भरोसेमंद बाइक बनती है. TVS Raider 125 का क्लेम्ड माइलेज 71.94 kmpl है, जबकि रियल माइलेज 60–65 kmpl तक जाता है. Raider में मौजूद इको मोड माइलेज बढ़ाता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में यह थोड़ा कम हो जाता है. अगर आप रोज 50–60 km ऑफिस अप-डाउन करते हैं, तो Raider की फ्यूल एफिशिएंसी आपको थोड़ी ज्यादा सेविंग दे सकती है. हालांकि, Shine की माइलेज स्थिर और भरोसेमंद है.

कौन ज्यादा एडवांस है

Honda Shine 125 में LED हेडलैंप, डिजिटल-एनालॉग मीटर, CBS ब्रेकिंग सिस्टम, साइलेंट ACG स्टार्ट और E20 कम्पेटिबल इंजन जैसी खासियतें दी गई हैं. इसकी सीट बेहद कम्फर्टेबल है, जो लंबे सफर में भी थकान महसूस नहीं होने देती. साथ ही 2025 मॉडल में OBD2B कंप्लायंट इंजन जोड़ा गया है, जो इसे भविष्य के एमिशन नॉर्म्स के लिए तैयार बनाता है. TVS Raider 125 फीचर्स के मामले में Shine से कहीं ज्यादा एडवांस है. इसमें TFT डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल और नेविगेशन अलर्ट, LED हेडलाइट, एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन और वॉयस असिस्ट फीचर दिए गए हैं.

