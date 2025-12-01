हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHimalayan 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, स्टैंडर्ड रैली किट से है लैस, जानें कीमत

Himalayan 450 का स्पेशल एडिशन हुआ लॉन्च, स्टैंडर्ड रैली किट से है लैस, जानें कीमत

Royal Enfield ने Himalayan 450 Mana Black Edition लॉन्च कर दिया है. रैली फीचर्स, Stealth Black कलर और ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स के साथ ये Himalayan का सबसे प्रीमियम वेरिएंट बन गया है. आइए कीमत जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Royal Enfield ने Motoverse 2025 में Himalayan 450 Mana Black Edition लॉन्च किया है. इससे पहले कंपनी ने इसे EICMA 2025 में भी दिखाया था. यह Himalayan 450 का एक खास एडिशन है, जिसकी डिजाइन भारत की ऊंची और मशहूर सड़क माना पास से इंस्पायर्ड है. दरअसल, Himalayan 450 पहले ही एक एडवेंचर बाइक के रूप में काफी पॉपुलर है, लेकिन Mana Black Edition में कुछ नए फीचर्स और डिजाइन बदलाव जोड़कर इसे और भी खास बना दिया गया है. अगर आप इस नई बाइक को खरीदने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि यह रेगुलर Himalayan 450 से कैसे अलग है और इसमें क्या-क्या नया मिलता है.

सबसे महंगी और सबसे प्रीमियम Himalayan 450

  • Himalayan 450 Mana Black Edition को कंपनी ने सीरीज का सबसे प्रीमियम वेरिएंट बनाया है. इसकी कीमत 3.37 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो Hanle Black वेरिएंट से भी ज्यादा है. प्राइसिंग से साफ है कि यह एडिशन हार्डकोर एडवेंचर राइडर्स और प्रीमियम मोटरसाइकिल चाहने वालों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

लुक में मिला अल्ट्रा प्रीमियम फील

  • Mana Black Edition का सबसे बड़ा अट्रैक्शन-इसका नया Stealth Black कलर है, जो बाइक को बेहद एग्रेसिव और स्टाइलिश लूक देता है. फ्यूल टैंक, साइड पैनल, इंजन केसिंग, चेसिस और स्पोक रिम्स—सब पर मैट और सैटिन ब्लैक फिनिश मिलता है. ये कलर स्कीम बाइक को एक stealthy, Strong और एडवेंचर-फ्रेंडली लुक देती है, जिसे देखकर पहली नजर में ही पता चलता है कि यह एक स्पेशल एडिशन है.

रैली किट के साथ और भी मजबूत हुई ऑफ-रोडिंग क्षमता

  • Royal Enfield ने इस एडिशन में स्टैंडर्ड रैली किट दी है, जिससे इसकी ऑफ-रोड क्षमता पहले से काफी बढ़ जाती है. इसमें सबसे बड़ा अपडेट-क्रॉस-स्पोक व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान ज्यादा बेहतर और प्रैक्टिकल साबित होते हैं. ट्यूबलेस टायर पंचर की स्थिति में तेजी से फुलाए जा सकते हैं और रिम को भी बेहतर सुरक्षा मिलती है, इससे कठिन रास्तों पर राइडिंग और आरामदायक बन जाती है.

Published at : 01 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Embed widget