हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor vs TVS Radeon: कौन-सी बाइक खरीदना ज्यादा किफायती? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

Hero Splendor vs TVS Radeon: कौन-सी बाइक खरीदना ज्यादा किफायती? खरीदने से पहले जानिए डिटेल्स

Hero Splendor vs TVS Radeon: अगर आप हीरो स्प्लेंडर या टीवीएस रेडियन बाइक में से किसी एक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर रहेगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Dec 2025 02:05 PM (IST)
100cc सेगमेंट में Hero Splendor Plus का दबदबा काफी समय से बना हुआ है, लेकिन TVS Radeon भी अपनी कम कीमत और मजबूत माइलेज की वजह से तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसलिए ये सवाल अक्सर उठता है कि आखिर कौन-सी बाइक खरीदना ज्यादा फायदेमंद है.? दोनों बाइक्स बजट राइडर्स के लिए अच्छी हैं, लेकिन इनके बीच कुछ बड़े अंतर हैं जो आपकी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प तय कर सकते हैं.

कौन-सी बाइक ज्यादा किफायती? 

कीमत वो फैक्टर है जिससे ज्यादा लोग बाइक खरीदने का फैसला करते हैं. Hero Splendor Plus की दिल्ली एक्स-शोरूम कीमत 73,902 है, जबकि TVS Radeon की शुरुआती कीमत सिर्फ 55,100 है. इसका मतलब है कि Radeon लगभग 18,000 सस्ती पड़ती है, जो बजट में बाइक लेने वालों के लिए बड़ा अंतर है. कम कीमत के बावजूद Radeon फीचर्स और माइलेज दोनों में काफी मजबूत विकल्प बनकर सामने आती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero Splendor Plus में 97.2cc का OHC पेट्रोल इंजन है, जो 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. यह इंजन अपनी स्मूथनेस, रिफाइनमेंट और लो मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है. i3S आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम ट्रैफिक में माइलेज बढ़ाने में मदद करता है.

TVS Radeon का 109.7cc इंजन इस मुकाबले में बड़ा और ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है. यह 8.19 PS पावर और 8.7 Nm टॉर्क देता है. लो-एंड टॉर्क मजबूत होने के कारण यह बाइक शहर में जल्दी पिकअप देती है और रुकी-रुकी ट्रैफिक में भी बिना थकावट चलती है. इसकी टॉप स्पीड 90 km/h तक जाती है और SBT ब्रेकिंग इसे सेफ राइडिंग एक्सपीरियंस देती है.

माइलेज और रेंज

माइलेज के मामले में हीरो Splendor Plus ARAI के अनुसार 70 kmpl तक देती है. रियल कंडीशन में भी ये 6272 kmpl का माइलेज देती है. i3S सिस्टम शहर में माइलेज को बेहतर बनाता है. TVS Radeon का ARAI माइलेज 73.68 kmpl है और इसका 10-लीटर फ्यूल टैंक इसे एक बार फुल कराने पर 700 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज दे देता है.

फीचर्स और कम्फर्ट

Splendor Plus फीचर्स के मामले में सिंपल और प्रैक्टिकल बाइक है. इसमें एनालॉग मीटर, i3S सिस्टम और हल्का वजन मिलता है. TVS Radeon फीचर्स के मामले में काफी आगे है. इसमें सेमी-डिजिटल कंसोल, रियल-टाइम माइलेज, USB चार्जिंग, LED DRLs, बड़ी सीट, साइड स्टैंड कट-ऑफ और ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है. गांव या खराब रास्तों पर Radeon ज्यादा आरामदायक फील होती है.

Published at : 28 Dec 2025 02:05 PM (IST)
