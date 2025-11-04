हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hero Splendor Plus या TVS Star City, किस बाइक को खरीदने में है फायदा? जानिए पूरी डिटेल

TVS Star City vs Hero Splendor: अगर आप GST कटौती के बाद इन दोनों बाइक्स में से किसी एक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन-सी बाइक बेहतर ऑप्शन है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 04 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार ने टू-व्हीलर्स पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. ऐसे में आपके लिए बाइक्स और स्कूटर खरीदना अब पहले से सस्ता हो गया है. Hero Splendor Plus की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 80,166 रुपये है, जो GST कटौती के बाद घटकर लगभग 73,903 रुपये हो जाएगी. वहीं, TVS Star City Plus की एक्स-शोरूम कीमत 78,586 रुपये है. जीएसटी कटौती के बाद यह कीमत 70, 786 हजार रुपये के करीब रह जाएगी. आइए इन बाइक्स के इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Hero Splendor Plus का माइलेज

हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल में एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. स्प्लेंडर प्लस में लगे इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. ये मोटरसाइकिल प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है.

Hero Splendor Plus एक लीटर पेट्रोल में करीब 70-73 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस बाइक का फ्यूल टैंक 9.8 लीटर की कैपेसिटी का है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर इसे करीब 700 किलोमीटर तक आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक को कम कीमत में बेहतर माइलेज देने के वजह से काफी पसंद किया जाता है.

TVS Star City Plus का कितना माइलेज? 

टीवीएस की बाइक अच्छे माइलेज की वजह से अक्सर पसंद की जाती हैं. टीवीएस स्टार सिटी प्लस बाइक बीएस-6 इंजन से लैस हैं. इसमें 109 CC का इंजन और 4-स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन है. माइलेज की बात करें, तो यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है. इसका इंजन 7,350 आरपीएम पर 8.08 bhp की मैक्सिमम पावर और 4,500 आरपीएम पर 8.7 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. इसका इंजन 4-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है. इसमें 17 इंच का व्हील दिया गया है, जो ट्यूबलेस टायर्स के साथ आता है.

VinFast ने बिक्री के मामले में Tesla को छोड़ा पीछे! भारत के टॉप-8 EV ब्रांड में शामिल, जानें डिटेल्स 

 

 

Published at : 04 Nov 2025 11:51 AM (IST)
Tags :
Hero Splendor Plus TVS Star City Plus GST Reforms 2025 Hero Splendor Vs TVS Star City
