हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor vs TVS Radeon: आम आदमी के लिए कौन-सी बाइक खरीदना रहेगा सस्ता? जानिए नई कीमत

Hero Splendor vs TVS Radeon: आम आदमी के लिए कौन-सी बाइक खरीदना रहेगा सस्ता? जानिए नई कीमत

Affordable Bikes: अगर आप जीएसटी कटौती के बाद किसी सस्ती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए हीरो स्प्लेंडर प्लस और टीवीएस रेडियन बाइक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 11 Oct 2025 08:02 AM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार ने इस फेस्टिव सीजन में GST को 28% से घटाकर 18% कर दिया है. इसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलने वाला है.  Hero Splendor Plus की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 80,166 रुपये है, जो GST कटौती के बाद घटकर लगभग 73,903 रुपये हो गई है. वहीं, TVS Radeon की एक्स-शोरूम कीमत 59 हजार 880 रुपये है. जीएसटी कटौती के बाद यह कीमत 54 हजार रुपये के करीब रह गई है. आइए इन बाइक्स के इंजन, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Hero Splendor Plus का पावरट्रेन 

हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है. इस मोटरसाइकिल में एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा है. स्प्लेंडर प्लस में लगे इंजन से 8,000 rpm पर 5.9 kW की पावर मिलती है और 6,000 rpm पर 8.05 Nm का टॉर्क मिलता है. ये मोटरसाइकिल प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आती है.

Hero Splendor Plus एक लीटर पेट्रोल में करीब 70-73 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. इस बाइक का फ्यूल टैंक 9.8 लीटर की कैपेसिटी का है, जिससे एक बार टंकी फुल कराने पर इसे करीब 700 किलोमीटर तक आसानी से चलाया जा सकता है. इस बाइक को कम कीमत में बेहतर माइलेज देने के वजह से काफी पसंद किया जाता है.

कितनी है TVS Radeon की पावर? 

TVS Radeon में 109.7 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. इस इंजन से 7,350 rpm पर 8.08 bhp की पावर मिलती है और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है. बाइक का इंजन 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

टीवीएस की इस बाइक के टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर है. माइलेज की बात की जाए तो इसका ARAI कलेम्ड माइलेज 73 kmpl है. एक बार टैंक फुल करने के बाद बाइक को आसानी से 700 से ज्यादा किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. रेडियन 110 के सभी वेरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा है.

मारुति से लेकर टाटा और हुंडई तक, ग्राहकों के लिए बंपर छूट, ग्रैंड विटारा पर 1.80 लाख तक का ऑफर! 

Published at : 11 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Tags :
TVS Radeon Hero Splendor Affordable Bikes GST Reforms 2025
