हिंदी न्यूज़ऑटोमारुति से लेकर टाटा और हुंडई तक, ग्राहकों के लिए बंपर छूट, ग्रैंड विटारा पर 1.80 लाख तक का ऑफर!

मारुति से लेकर टाटा और हुंडई तक, ग्राहकों के लिए बंपर छूट, ग्रैंड विटारा पर 1.80 लाख तक का ऑफर!

Diwali Car Offers 2025: दिवाली 2025 पर Maruti, Tata और Hyundai ने कार खरीदने वालों के लिए बड़ा ऑफर निकाला है. Grand Vitara पर 1.80 लाख तक और Tata-Hyundai गाड़ियों पर लाखों रुपये की छूट मिल रही है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Oct 2025 04:13 PM (IST)
त्योहारी सीजन में Maruti Suzuki India Limited ने अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है. कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपनी प्रीमियम SUV Grand Vitara पर 1.80 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर किया है. यह ऑफर Nexa डीलरशिप्स पर उपलब्ध है और अलग-अलग वेरिएंट्स के हिसाब से फायदों में बदलाव हो सकता है. आइए विस्तार से डिस्काउंट ऑफर पर नजर डालते हैं.

Maruti Grand Vitara

  • मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Grand Vitara Strong Hybrid वेरिएंट पर Maruti 1.80 लाख तक की छूट दे रही है. वहीं, इसके पेट्रोल वेरिएंट्स पर ग्राहकों को 1.50 लाख तक का फायदा मिल सकता है. पेट्रोल मॉडल के साथ मिलने वाला Dominion Edition Accessory Pack, जिसकी कीमत 57,900 है, वह भी ऑफर में शामिल है. जो ग्राहक CNG वेरिएंट खरीदना चाहते हैं, उन्हें 40,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा. यह ऑफर SUV के सभी वेरिएंट्स Sigma, Delta, Zeta और Alpha पर लागू है. Grand Vitara की एक्स-शोरूम कीमत 10.76 लाख से शुरू होती है, जो इसके सेगमेंट में इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी SUV बनाती है.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Grand Vitara को Toyota के साथ मिलकर डेवलप किया गया है और इसमें वही 1.5-लीटर K15 पेट्रोल इंजन मिलता है जो Urban Cruiser Hyryder में दिया गया है. यह इंजन 100 bhp की पावर और 135 Nm टॉर्क जनरेट करता है, साथ ही इसे 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है. SUV में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का विकल्प भी मिलता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस SUV में शामिल करता है. हाइब्रिड वेरिएंट में पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो एक्स्ट्रा पावर देने के साथ बैटरी को चार्ज भी करती है. कंपनी के मुताबिक, ये SUV 27.97 kmpl तक का माइलेज देती है और फुल टैंक पर 1200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है.

Tata Motors के दिवाली ऑफर्स

  • Maruti के साथ-साथ Tata Motors ने भी अपने ग्राहकों के लिए शानदार दिवाली ऑफर पेश किया है. कंपनी अपने MY24 Models पर 1.35 लाख तक की छूट दे रही है. इस ऑफर में एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज बेनिफिट और कंज्यूमर डिस्काउंट शामिल हैं. Tata Altroz Racer पर कंपनी सबसे बड़ा फायदा 1.35 लाख तक दे रही है. वहीं, Altroz पर 1 लाख, Tiago और Tigor (Petrol & CNG) पर 45,000 तक, और Nexon पर 45,000 तक का कुल ऑफर उपलब्ध है. इसके अलावा, Harrier और Safari Diesel Models पर ग्राहकों को 75,000 तक का लाभ मिल सकता है.

Hyundai के दिवाली ऑफर्स

  • त्योहारों के इस सीजन में Hyundai India ने भी अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज दिया है. कंपनी ने अपनी कारों पर 7 लाख तक का डिस्काउंट ऑफर किया है. Grand i10 Nios पर 75,000 तक, जबकि Hyundai Aura पर 58,000 तक का कुल फायदा मिल सकता है. इसके अलावा, Hyundai Venue, i20, और Alcazar पर भी बेहतर दिवाली ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जो डीलरशिप और वेरिएंट के अनुसार बदलते हैं.

  • अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह दिवाली आपके लिए सबसे बेहतर समय है. Maruti, Tata, और Hyundai तीनों कंपनियों ने अपने टॉप मॉडलों पर शानदार डिस्काउंट पेश किए हैं.
    चाहे आप हाई माइलेज SUV की तलाश में हों या स्टाइलिश हैचबैक की, इस त्योहार पर हर ग्राहक के लिए एक परफेक्ट डील मौजूद है.

Published at : 10 Oct 2025 04:13 PM (IST)
