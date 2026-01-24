Hero Splendor Plus vs Honda Shine 100 DX: कौन-सी कम्यूटर बाइक है बेहतर? यहां जानें अंतर

कम्यूटर बाइक सेगमेंट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सेगमेंट है और इसी वजह से यहां मुकाबला भी काफी कड़ा रहता है. Hero Splendor Plus सालों से इस सेगमेंट की बेस्ट-सेलिंग बाइक रही है, जबकि Honda ने हाल ही में Shine 100 DX लॉन्च कर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है. Shine 100 DX को सीधे तौर पर Splendor Plus के मुकाबले उतारा गया है. कीमत की बात करें तो Hero Splendor Plus की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 75,000 से शुरू होती है, जबकि Honda Shine 100 DX करीब 71,746 में उपलब्ध है, यानी कीमत के मामले में Honda थोड़ी सस्ती पड़ती है.

डिजाइन में कितना है फर्क?

Hero Splendor Plus का डिजाइन काफी समय से लगभग एक-सा ही चला आ रहा है. कंपनी इसमें समय-समय पर नए कलर और ग्राफिक्स जोड़ती रहती है, जिससे यह पुरानी होते हुए भी फ्रेश लगे. इसमें क्रोम फिनिश वाला 3D Hero लोगो और Splendor Plus बैज मिलता है. यह बाइक पांच अलग-अलग रंगों में आती है. वहीं Honda Shine 100 DX का लुक थोड़ा ज्यादा मॉडर्न लगता है. इसमें क्रोम टच के साथ बड़ा हेडलैंप, प्लास्टिक बॉडी पैनल और मोटा फ्यूल टैंक दिया गया है, जो सिंगल-पीस सीट के साथ अच्छा बैलेंस बनाता है. यह बाइक चार अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध है.

फीचर्स में कौन आगे?

Hero Splendor Plus में स्टैंडर्ड तौर पर एनालॉग मीटर मिलता है. हालांकि, जो ग्राहक ज्यादा टेक-फीचर्स चाहते हैं, उनके लिए Splendor Plus XTEC वेरिएंट मौजूद है, जिसमें डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और माइलेज इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिलते हैं. Honda Shine 100 DX में शुरू से ही पूरी तरह डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो रियल-टाइम माइलेज, रेंज और Time जैसी Informations दिखाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 7.9 hp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. वहीं Honda Shine 100 DX में 98.98cc का इंजन मिलता है, जो 7 hp की पावर और 8.04 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों बाइकों में 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है और माइलेज पर खास फोकस रखा गया है.

