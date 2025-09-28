हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स

Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स

GST Reforms 2025: अगर आप हीरो स्प्लेंडर से सस्ती कोई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मार्केट में और कौन-सी सस्ती बाइक्स मौजूद हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. हीरो स्प्लेंडर बाइक जीएसटी कट के बाद अब सिर्फ 73 हजार 764 एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदी जा सकती है. ऐसे में अगर आपका बजट कम है और आप स्प्लेंडर जैसी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ सस्ते ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

TVS Sport

पहली बाइक टीवीएस स्पोर्ट है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55,100 रुपये है. बाइक में 109.7cc इंजन मिलता है, जो कि 8.08 BHP पावर और 8.7 Nm टॉर्क के साथ 75 KMPL तक का माइलेज देती है. इसमें रियल-टाइम माइलेज डिस्प्ले, लो-फ्यूल इंडिकेशन और Dura-Life इंजन जैसे फीचर्स हैं. युवाओं और डेली राइडर्स के लिए यह बेहतर बजट बाइक मानी जाती है.

Bajaj Platina 100

Bajaj Platina 100 की कीमत 65,407 से शुरू होती है. इसमें 102cc इंजन है, जो 7.9 BHP और 8.3 Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 75-80 KMPL तक माइलेज देती है. Platina का हल्का वजन और कंफर्टेबल सीट इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए खास बनाते हैं. इसमें ट्यूबलेस टायर और गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

Honda Shine 100

Honda Shine 100 की शुरुआती कीमत 63,191 रुपये है. इसमें 98.98cc इंजन है जो 7.38 BHP पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 67.5 KMPL है. ये बाइक सिर्फ 99 किलो की है, जिससे इसे चलाना और संभालना बेहद आसान है. OBD2B अपडेट के बाद यह और भी ईको-फ्रेंडली हो गई है.

Hero HF 100

Hero HF 100 अब GST कट के बाद 56,250 रुपये एक्स-शोरूम में उपलब्ध है, जिससे यह भारत की किफायती बाइक बन गई है. इसमें 97.2cc इंजन है जो 7.91 BHP पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ यह बाइक 70 KMPL तक माइलेज देती है. इसका 9.1 लीटर फ्यूल टैंक और 805mm सीट हाइट लंबी सवारी के लिए कंफर्टेबल है. ब्लैक-रेड और ब्लैक-पर्पल कलर ऑप्शन के साथ यह कम बजट में एक बेहतरीन चॉइस है.

यह भी पढ़ें:-

नए अंदाज में लॉन्च होने जा रही Toyota Urban Cruiser Hyryder, इन गाड़ियों से होगा मुकाबला 

 

Published at : 28 Sep 2025 12:08 PM (IST)
Tags :
TVS Sport Hero Splendor Bajaj Platina Hero HF 100 GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement

वीडियोज

BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Mumbai Red Alert: Maharashtra में 'आसमानी आफत', Red Alert जारी
Pune-Solapur Highway Accident: बेकाबू Tempo ने ली जान, CCTV में कैद खौफनाक मंजर
Mumbai Red Alert: Maharashtra में आसमानी आफत, कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
दिल्ली NCR
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
आश्रम यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Hyundai i20, जानिए किन गाड़ियों से होगा मुकाबला?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
फूड
डाइट जर्नी को बनाएं टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें लौकी पकौड़ा रेसिपी
डाइट जर्नी को बनाएं टेस्टी और हेल्दी, ट्राई करें लौकी पकौड़ा रेसिपी
बिहार
Bihar Election: अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विरोध, लगे 'गो बैक' के नारे
बिहार: अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का विरोध, लगे 'गो बैक' के नारे
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget