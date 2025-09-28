Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
GST Reforms 2025: अगर आप हीरो स्प्लेंडर से सस्ती कोई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि मार्केट में और कौन-सी सस्ती बाइक्स मौजूद हैं?
जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. हीरो स्प्लेंडर बाइक जीएसटी कट के बाद अब सिर्फ 73 हजार 764 एक्स-शोरूम कीमत पर खरीदी जा सकती है. ऐसे में अगर आपका बजट कम है और आप स्प्लेंडर जैसी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ सस्ते ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
TVS Sport
पहली बाइक टीवीएस स्पोर्ट है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 55,100 रुपये है. बाइक में 109.7cc इंजन मिलता है, जो कि 8.08 BHP पावर और 8.7 Nm टॉर्क के साथ 75 KMPL तक का माइलेज देती है. इसमें रियल-टाइम माइलेज डिस्प्ले, लो-फ्यूल इंडिकेशन और Dura-Life इंजन जैसे फीचर्स हैं. युवाओं और डेली राइडर्स के लिए यह बेहतर बजट बाइक मानी जाती है.
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100 की कीमत 65,407 से शुरू होती है. इसमें 102cc इंजन है, जो 7.9 BHP और 8.3 Nm टॉर्क देता है. यह बाइक 75-80 KMPL तक माइलेज देती है. Platina का हल्का वजन और कंफर्टेबल सीट इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए खास बनाते हैं. इसमें ट्यूबलेस टायर और गैस-चार्ज्ड शॉक एब्जॉर्बर जैसी सुविधाएं मिलती हैं.
Honda Shine 100
Honda Shine 100 की शुरुआती कीमत 63,191 रुपये है. इसमें 98.98cc इंजन है जो 7.38 BHP पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. इसका माइलेज लगभग 67.5 KMPL है. ये बाइक सिर्फ 99 किलो की है, जिससे इसे चलाना और संभालना बेहद आसान है. OBD2B अपडेट के बाद यह और भी ईको-फ्रेंडली हो गई है.
Hero HF 100
Hero HF 100 अब GST कट के बाद 56,250 रुपये एक्स-शोरूम में उपलब्ध है, जिससे यह भारत की किफायती बाइक बन गई है. इसमें 97.2cc इंजन है जो 7.91 BHP पावर और 8.05 Nm टॉर्क देता है. 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ यह बाइक 70 KMPL तक माइलेज देती है. इसका 9.1 लीटर फ्यूल टैंक और 805mm सीट हाइट लंबी सवारी के लिए कंफर्टेबल है. ब्लैक-रेड और ब्लैक-पर्पल कलर ऑप्शन के साथ यह कम बजट में एक बेहतरीन चॉइस है.
