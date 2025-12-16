भारत में जल्द लॉन्च होगी Harley Davidson की सबसे सस्ती 350cc बाइक, जानें किन्हें देगी टक्कर?

Harley-Davidson भारत में एक बिल्कुल नई 350cc बाइक पर काम कर रही है, जो कंपनी के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकती है. अब तक Harley अपनी बड़ी और महंगी बाइक्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन भारतीय बाजार को देखते हुए कंपनी अब छोटे इंजन और कम कीमत वाली बाइक की ओर बढ़ रही है. हाल ही में लॉन्च हुई X440 के बाद, यह नई 350cc बाइक Harley की रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है. ग्लोबल रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बाइक को 2027 तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है.

क्यों खास है 350cc सेगमेंट?

भारत में 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर टैक्स कम लगता है, जिससे उनकी कीमत ग्राहकों के लिए ज्यादा किफायती हो जाती है. यही वजह है कि इस सेगमेंट में Royal Enfield Classic 350 जैसी बाइक्स सालों से राज कर रही हैं. Harley-Davidson भी अब इसी मौके को भुनाना चाहती है. कम टैक्स, ज्यादा माइलेज और रोजमर्रा के इस्तेमाल के हिसाब से 350cc सेगमेंट भारतीय ग्राहकों के लिए सबसे पसंदीदा बन चुका है.

कीमत और लॉन्च को लेकर क्या उम्मीद?

कंपनी ने अभी तक इस नई बाइक की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये या उससे कम हो सकती है. अगर Harley इस कीमत में अपनी बाइक लॉन्च करती है, तो यह सीधे Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देगी. फिलहाल Classic 350 की कीमत 1.81 लाख से 2.15 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है, जिससे Harley को इस रेंज में अच्छा मुकाबला मिल सकता है.

इस सेगमेंट में मुकाबला आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होने वाला है. Bajaj के साथ मिलकर Triumph भी अपनी Bonneville 350 पर काम कर रही है. इसका मतलब है कि 350cc सेगमेंट में Royal Enfield, Harley-Davidson और Triumph जैसी बड़ी कंपनियां आमने-सामने होंगी. इससे ग्राहकों को ज्यादा विकल्प और बेहतर फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

Harley के लिए क्यों है गेम चेंजर?

अगर Harley-Davidson अपनी नई 350cc बाइक सही कीमत और दमदार डिजाइन के साथ लॉन्च करती है, तो यह भारत में कंपनी के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है. असली Harley लुक, कम कीमत और टैक्स का फायदा इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है. हालांकि इसके लिए Harley को अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क को भी मजबूत करना होगा.

यह भी पढ़ें:-

नई नवेली Tata Sierra या Hyundai Creta, दोनों में से कौन-सी गाड़ी खरीदना ज्यादा बेहतर? यहां जानें