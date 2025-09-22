हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोआज से इतनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta, मारुति ग्रैंड विटारा की बस रह गई इतनी कीमत

आज से इतनी सस्ती मिलेगी Hyundai Creta, मारुति ग्रैंड विटारा की बस रह गई इतनी कीमत

GST Reforms 2025: अब लग्जरी कारें केवल 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर कोई सेस नहीं लगेगा. पहले लग्जरी कारों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 परसेंट सेस लगता था.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 22 Sep 2025 02:55 PM (IST)

आज यानी 22 सितंबर 2025 से देशभर में नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू हो गया है. अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5% और 18% लागू किए जाएंगे. इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगी. ऐसे में नए जीएसटी रिफॉर्म का असर ऑटो इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है.

कार निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान किया है. मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई समेत कई कंपनियों की कारें आज से सस्ती मिलना शुरू हो गई हैं.

किन कारों पर मिलेगा फायदा?

कारों के नए जीएसटी नियम के मुताबिक, 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से कम डीजल कारों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगी. पहले ये वाहन 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आते थे. अब लग्जरी कारें केवल 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर कोई सेस नहीं लगेगा. पहले लग्जरी कारों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 परसेंट सेस लगता था, जो कि अब टोटल 40 फीसदी हो गया है.

कितनी सस्ती हुई Hyundai Creta? 

Hyundai Creta ने अपनी कारों की कीमत में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की है. कंपनी ने अपनी प्रीमियम एसयूवी Tucson पर सबसे ज्यादा 2.40 लाख रुपये की छूट की है. इसके अलावा हुंडई की सबसे पॉपुलर कार क्रेटा की कीमत में 38 हजार 311 रुपये की छूट दी जा रही है.

अब क्रेटा की शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये हो गई है, जो पहले 11.11 लाख रुपये हुआ करती थी. इसके अलावा Hyundai Grand i10 आपको 51 हजार रुपये की कटौती के बाद मिल रही है. अब Hyundai Grand i10 की शुरुआती कीमत 5.47 लाख रुपये हो गई है. यह गाड़ी पहले 5.99 लाख रुपये में मिलती थी.

Maruti Vitara हो गई इतनी सस्ती

Maruti Grand Vitara की बात की जाए तो ये गाड़ी के Alpha (O) 4WD वेरिएंट की पहले एक्स-शोरूम कीमत 19.64 लाख रुपये थी, जिसे 1 लाख 6 हजार रुपये कटौती के बाद 18.57 लाख रुपये कर दिया गया है.

आज से Alto या Kwid नहीं बल्कि ये है देश की सबसे सस्ती कार, जानें किन कारों पर सबसे ज्यादा फायदा? 

 

Published at : 22 Sep 2025 12:48 PM (IST)
Hyundai Creta Maruti Grand Vitara GST Reforms 2025 GST Price Cut
