देशभर में आज यानी 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. ऐसे में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने एरिना और नेक्सा डीलरशिप पर बिकने वाली सभी कारों की नई कीमतों को लेकर घोषणा कर दी है. कमाल की बात यह है कि नई कीमतें आने के बाद अब कंपनी के लिए ऑल्टो K10 से भी ज्यादा सस्ती दूसरी कार बन गई है. वहीं Renault Kwid पर 40 हजार रुपये की कटौती की गई है. इसके अलावा टाटा टियागो भी 42 हजार 500 रुपये सस्ती हो गई है.

Maruti S- Presso बनी देश की सबसे सस्ती कार

सरकार के नए जीएसटी 2.0 का असर मारुति की कारों पर ऐसा हुआ कि अब एस-प्रेसो नई एंट्री लेवल कार बन गई है. इस माइक्रो एसयूवी की नई शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 3.49 लाख रुपये है. कमाल की ये बात है कि ऑल्टो की नई कीमत 3.69 लाख रुपये है. यानी दोनों के बीच 20 हजार रुपये का अंतर है. Maruti Alto K10 के STD (O) वैरिएंट की कीमत 4.23 लाख से घटकर 3.69 लाख रुपये रह गई है. यानी ग्राहकों को लगभग 53,100 की बचत हो रही है.

Tata Tiago और Tata Nexon कितनी सस्ती ?

Tata Tiago के XE वैरिएंट की पहले कीमत 4.99 लाख रुपये थी, लेकिन GST कटौती के बाद अब यह 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है. यानी ग्राहकों को करीब 42,500 रुपये का फायदा हुआ है. वहीं Nexon पर कंपनी ने सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये की कटौती की है. अब ये 7.31 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में आती है. इसके साथ 45,000 रुपये तक का एक्सट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है.

इसके अलावा Renault Kwid भी पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. इसके 1.0 RXE वैरिएंट की कीमत पहले 4.69 लाख रुपये थी, जो अब घटकर 4.29 लाख रुपये हो गई है. इसमें लगभग 40,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

