हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद अब फेस्टिव सीजन में कितनी सस्ती मिलेगी Baleno? जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST कट के बाद अब फेस्टिव सीजन में कितनी सस्ती मिलेगी Baleno? जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो को अब पहले से खरीदना ज्यादा सस्ता हो गया है. अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 01:03 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक की बात की जाती है तो इनमें से एक नाम Maruti Baleno भी है. अगर आप मारुति बलेनो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये मौका अच्छा साबित हो सकता है. दरअसल, जीएसटी कटौती के बाद अब Maruti Baleno खरीदना पहले की तुलना में किफायती हो गया है. ऐसे में आपके लिए नई कीमत, फीचर्स और माइलेज के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

Maruti Baleno पर जीएसटी दर को 28 फीसदी प्लस सेस से घटाकर 18 फीसदी तक कर दिया गया है. इसके बाद बलेनो की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रह गई है. आइए जानते हैं कि वेरिएंट वाइज आपको ये गाड़ी कितनी सस्ती मिल रही है?

मारुति बलेनो के सिग्मा वेरिएंट की नई कीमत अब 5.99 लाख रुपये तो वहीं Delta वेरिएंट की कीमत 6.79 लाख रुपये है. इसके अलावा गाड़ी के Delta CNG वेरिएंट की कीमत 7.69 लाख रुपये तो वहीं Zeta CNG की कीमत 8.59 लाख रुपये रह गई है.

Maruti Baleno के सेफ्टी फीचर्स

मारुति बलेनो में आपको हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग मिल जायेंगे. यहां एक बात ध्यान देने वाली है ज्यादातर फीचर्स टॉप मॉडल या अपर वेरिएंट में ही दिए गये हैं. इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो अधिकतम 89bhp का पावर आउटपुट और 113Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

कार में मिलता है कितना माइलेज?

सीएनजी मोड में इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टार्क जनरेट करने में कैपेबल है. माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि एक किलो CNG पर 30.61 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है. इसके अलावा इसका पेट्रोल (मैनुअल) वैरिएंट 21.01 से 22.35 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. इसके ऑटोमैटिक मोड में 22.94 kmpl और सीएनजी वेरिएंट 30.61 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें 37 लीटर का पेट्रोल और 55 लीटर सीएनजी टैंक मिलता है. इसे फुल कराने पर 1200 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है.

किन गाड़ियों को टक्कर देती है Maruti Baleno? 

भारतीय बाजार में मारुति बलेनो Tata Altroz, Hyundai i20, Toyota Glanza और Maruti Swift जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये सभी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती हैं और इन्हें स्टाइल फीचर्स, इंजन और कीमत कई आधार पर चुना जाता है. 

यह भी पढ़ें:-

Asia Cup 2025 फाइनल के हीरो तिलक वर्मा इन लग्जरी कारों के हैं शौकीन, हाल ही में पिता को गिफ्ट की थी EV 

Published at : 29 Sep 2025 01:03 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti Baleno GST Reforms 2025 Maruti Baleno Price Cut
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu Stampede: एक्टर विजय 4.30 घंटे लेट...27 हजार लोग पहुंचे, भगदड़ की इनसाइड स्टोरी | ABP LIVE
Heavy Rains: महाराष्ट्र में Monsoon का कहर, Latur से Chhatrapati Sambhaji Nagar तक तबाही!
Lucknow Airport Bomb Threat: Lucknow Airport को मिला धमकी भरा Email, Search Operation जारी
India-Pak Finals: PM Modi ने India की जीत पर दिया बड़ा बयान | Asia Cup
Asia Cup finals: BCCI सचिव का बड़ा बयान, 'युद्ध छेड़ने वाले देश से ट्रॉफी नहीं लेंगे' |Ind-Pak match
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
लाइफस्टाइल
Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
शिक्षा
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget