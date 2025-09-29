जब भी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक की बात की जाती है तो इनमें से एक नाम Maruti Baleno भी है. अगर आप मारुति बलेनो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये मौका अच्छा साबित हो सकता है. दरअसल, जीएसटी कटौती के बाद अब Maruti Baleno खरीदना पहले की तुलना में किफायती हो गया है. ऐसे में आपके लिए नई कीमत, फीचर्स और माइलेज के बारे में जानना बेहद जरूरी है.

Maruti Baleno पर जीएसटी दर को 28 फीसदी प्लस सेस से घटाकर 18 फीसदी तक कर दिया गया है. इसके बाद बलेनो की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.99 लाख रुपये एक्स-शोरूम रह गई है. आइए जानते हैं कि वेरिएंट वाइज आपको ये गाड़ी कितनी सस्ती मिल रही है?

मारुति बलेनो के सिग्मा वेरिएंट की नई कीमत अब 5.99 लाख रुपये तो वहीं Delta वेरिएंट की कीमत 6.79 लाख रुपये है. इसके अलावा गाड़ी के Delta CNG वेरिएंट की कीमत 7.69 लाख रुपये तो वहीं Zeta CNG की कीमत 8.59 लाख रुपये रह गई है.

Maruti Baleno के सेफ्टी फीचर्स

मारुति बलेनो में आपको हाइट-एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग मिल जायेंगे. यहां एक बात ध्यान देने वाली है ज्यादातर फीचर्स टॉप मॉडल या अपर वेरिएंट में ही दिए गये हैं. इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो अधिकतम 89bhp का पावर आउटपुट और 113Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

कार में मिलता है कितना माइलेज ?

सीएनजी मोड में इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टार्क जनरेट करने में कैपेबल है. माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि एक किलो CNG पर 30.61 किलोमीटर तक का माइलेज मिलता है. इसके अलावा इसका पेट्रोल (मैनुअल) वैरिएंट 21.01 से 22.35 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है. इसके ऑटोमैटिक मोड में 22.94 kmpl और सीएनजी वेरिएंट 30.61 km/kg तक का माइलेज देने में सक्षम है. इसमें 37 लीटर का पेट्रोल और 55 लीटर सीएनजी टैंक मिलता है. इसे फुल कराने पर 1200 किलोमीटर तक की यात्रा की जा सकती है.



किन गाड़ियों को टक्कर देती है Maruti Baleno?

भारतीय बाजार में मारुति बलेनो Tata Altroz, Hyundai i20, Toyota Glanza और Maruti Swift जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये सभी प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती हैं और इन्हें स्टाइल फीचर्स, इंजन और कीमत कई आधार पर चुना जाता है.

