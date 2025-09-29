एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया और इस जीत में तिलक वर्मा की नाबाद 69 रनों की पारी अहम रही. मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर तिलक वर्मा लग्जरी और पावरफुल कारों के भी शौकीन हैं. हाल ही में उन्होंने अपने पिता को एक इलेक्ट्रिक SUV गिफ्ट करके सुर्खियां बटोरीं. आइए उनकी इस EV के फीचर्स और कीमत पर नजर डालते हैं.

पिता को गिफ्ट की महिंद्रा XEV 9E

दरअसल, मैच से कुछ दिन पहले तिलक वर्मा ने अपने पिता को Mahindra XEV 9E गिफ्ट की. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में तिलक अपने माता-पिता और भाई के साथ इस नई EV के सामने पोज देते नजर आए. Mahindra के ऑफिशियल हैंडल ने भी इस खुशी के पल को शेयर किया था.

XEV 9E की कीमत और रेंज

तिलक वर्मा ने अपने पिता के लिए इस इलेक्ट्रिक SUV का स्टील्थ ब्लैक कलर वेरिएंट चुना. इसकी कीमत 21.90 लाख रुपये से 31.25 लाख रुपये के बीच है. बताया जा रहा है कि तिलक ने इस कार का टॉप-स्पेक वेरिएंट खरीदा है, जिसमें 79 kWh की बैटरी दी गई है. यह वेरिएंट एक बार चार्ज पर 542 किलोमीटर तक की रेंज देता है.

पावर और परफॉर्मेंस

Mahindra XEV 9E सिर्फ रेंज ही नहीं बल्कि पावर में भी जबरदस्त है. इसमें लगा इलेक्ट्रिक मोटर 282 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. एडवांस फीचर्स से लैस यह SUV स्मूथ ड्राइविंग और स्पोर्टी परफॉर्मेंस का शानदार कॉम्बिनेशन देती है.

Tilak Varma का कार कलेक्शन

अन्य भारतीय क्रिकेटर्स की तरह तिलक वर्मा के गैराज में भी कई महंगी गाड़ियां मौजूद हैं. इनमें Mercedes-Benz, BMW और Hyundai Creta जैसी कारें शामिल हैं. इन गाड़ियों से साफ होता है कि तिलक सिर्फ क्रिकेट के ही नहीं बल्कि लग्जरी कारों के भी बड़े शौकीन हैं. तिलक वर्मा सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं हैं. उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी शौक है और वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने एडवेंचर एक्टिविटीज के वीडियो शेयर करते रहते हैं.

