Maruti ने 87 हजार रुपये तक घटा दिए Dzire के दाम, जानें राइवल कारें कितनी सस्ती हुईं?

जीएसटी कटौती के बाद मारुति डिजायर की कीमतों में 87 हजार रुपये तक की कटौती की गई है. इससे यह सेडान पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. मारुति डिजायर न केवल कीमत बल्कि फीचर्स और सेफ्टी के मामले में भी शानदार मानी जाती है. आइए जानते हैं कि जीएसटी घटने के बाद ये गाड़ी कितनी सस्ती मिलने वाली है?

GST 2.0 लागू होने के बाद डिजायर के सभी वेरिएंट्स की कीमतें 58 हजार रुपये से 87 हजार रुपये तक सस्ती कर दी गई है. यहां हम आपको इसकी डिटेल्स बताने जा रहे हैं. Maruti Dzire के LXI 1.2L 5MT वेरिएंट की नई कीमत अब 6.25 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं VXI 1.2L 5MT वेरिएंट की नई कीमत 7.17 लाख रुपये तो वहीं ZXI 1.2L 5MT वेरिएंट की कीमत 8.17 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट ZXI CNG 1.2L 5MT की अब नई कीमत 9.04 लाख रुपये हो गई है.

Maruti Dzire की राइवल कारें भी हुई सस्ती

शानदार डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आने वाली Maruti Dzire अपने सेगमेंट में Honda Amaze और Tata Tigor जैसी कारों को कड़ी टक्कर देती है. टाटा मोटर्स की टिगोर अब 75 हजार रुपये सस्ती हो गई है. टाटा टिगोर खरीदने पर 80 हजार रुपये तक की छूट मिल रही है. टाटा अल्ट्रोज की कीमत में भी 1.10 लाख रुपये की कमी आई है. होंडा अमेज की एक्स-शोरूम कीमत पहले 8.14 लाख से शुरू होकर 11.24 लाख तक जाती थी, लेकिन GST में हुए बदलाव की वजह से अब इसकी कीमतें और कम हो जाएंगी.

सेफ्टी के मामले में Maruti Dzire ग्राहकों के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकती है. इसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और अन्य सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं. यह इसे सेगमेंट की सबसे सुरक्षित कारों में से एक बनाता है.

