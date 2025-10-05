हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद दिल्ली में कितनी है Hyundai Creta की ऑन-रोड कीमत? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

GST कट के बाद दिल्ली में कितनी है Hyundai Creta की ऑन-रोड कीमत? खरीदने से पहले ये जानना जरूरी

GST Reforms 2025: जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अब गाड़ी खरीदना पहले से आसान हो गया है. ऐसे में क्रेटा खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. आइए जानते हैं कि ये गाड़ी अब पहले से कितनी सस्ती हो गई है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 11:05 AM (IST)
Hyundai की फ्लैगशिप SUV Creta ने सितंबर 2025 में कंपनी की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इस दौरान Creta की 18,861 यूनिट्स बिकीं, जो पिछले साल सितंबर 2024 की तुलना में 2,959 यूनिट्स ज्यादा हैं. GST कट के बाद Creta अब 10,72,589 रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है, जिससे यह ग्राहकों के लिए और आकर्षक हो गई है.

दिल्ली में Hyundai Creta की एक्स-शोरूम कीमत 10,72,589 रुपये है. इसमें रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख 11 हजार 258 रुपये, इंश्योरेंस 52 हजार 229 रुपये और अन्य चार्जेस 10 हजार 725 रुपये है. इस तरह कुल मिलाकर गाड़ी की ऑन-रोड कीमत 12.46 लाख रुपये रह गई है.

Hyundai Creta में मिलते हैं ये फीचर्स

Hyundai Creta को ग्राहकों ने सिर्फ कीमत नहीं बल्कि फीचर्स और सेफ्टी की वजह से भी हाथों-हाथ लिया. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, बोस 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस चार्जिंग और कीलेस एंट्री जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. सुरक्षा के मामले में Creta 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS के साथ आती है. इसके अलावा यह SUV 21 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है.

किन गाड़ियों से होता है मुकाबला?

Hyundai Creta का मुकाबला भारतीय बाजार में कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Victorious, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की आने वाली नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का सीधा असर पड़ा है और इसकी कीमत में ₹39,624 से ₹75,371 तक की कमी आई है. खासतौर पर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है, जिससे ग्राहकों को बड़ा फायदा मिला है.

Hyundai Motor India Limited के Whole Time Director और COO तरुण गर्ग ने कहा कि “हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने परिवर्तनकारी GST 2.0 सुधार लागू किए. इससे लाखों ग्राहकों की आकांक्षाओं को नई उड़ान मिली है. Creta और Venue ने शानदार प्रदर्शन किया है और एक्सपोर्ट लगभग तीन सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा है.”

6 लाख भी नहीं रही Maruti Baleno की कीमत, GST कट के अलावा गाड़ी पर मिल रहा इतना डिस्काउंट 

Published at : 05 Oct 2025 11:05 AM (IST)
