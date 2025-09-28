GST कटौती के बाद कितनी सस्ती हो गई Honda SP160? टीवीएस अपाचे को देती है टक्कर

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर्स को खरीदना अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. ऐसे में अगर आप जीएसटी कटौती के बाद Honda SP160 को खरीदने की प्लानिग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बाइक आपको अब कितनी कीमत पर मिलने वाली है?

जीएसटी कटौती के बाद Honda SP160 की एक्स-शोरूम कीमतों में 9 हजार से 10 हजार 635 रुपये तक की कमी आई है. ऐसे में अब ये बाइक पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल हो गई है. ऐसे में ये बाइक फेस्टिव सीजन में बिक्री को बूस्ट कर सकती है.

Honda SP160 का इंजन

नई होंडा एसपी160 में OBD2-मानक वाला 162 cc प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन यानि PGM-FI इंजन दिया गया है, जो 13.5 hp की पावर और 14.6 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं इंजन में यूज किया गया सोलेनॉइड वाल्व इंजन स्टार्ट और वार्मअप के समय एक ऑटोमेटिक चोक का काम करता है. कंपनी के मुताबिक, यह इग्निशन और इंजन गर्म होने पर एक्स्ट्रा एयर देने का काम करता है.

इसके अलावा इसमें एक बटन दिया गया है, जिसे दबाकर सिग्नल/स्टॉप जैसी जगह पर इंजन को बंद करने की सुविधा है. साथ ही इसमें इमरजेंसी स्टॉप और खराब विजिबिलिटी जैसी स्थिति में फ्लेशिंग इंडिकेटर लाइट को एक्टिवेट करने के लिए भी एक स्विच दिया गया है.

Honda SP160 के फीचर्स

Honda SP160 को स्पोर्टी लुक और एडवांस्ड फीचर्स के साथ डिजाइन किया गया है. इसमें मॉडर्न और सेफ्टी फोकस्ड फीचर्स मिलते हैं. इसमें 4.2-इंच टीएफटी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलस्टर के साथ स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इसमें LED हेडलाइट और टेललाइट, सिंगल-चैनल एबीएस, USB-C चार्जिंग पोर्ट, इंजन स्पॉट स्विच और हैजर्ड स्विच, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ, टेलिस्कॉपिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर मोनोशॉक सस्पेंशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. मार्केट में ये बाइक TVS Apache RTR 160 4V, TVS Raider और Pulsar N160 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

