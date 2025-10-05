GST कट के बाद किस शहर में सबसे सस्ती मिल रही Honda Shine? यहां जानिए पूरी डिटेल

जीएसटी कटौती के बाद Honda Shine 100 की कीमतों में कमी आई है, जिसके बाद इस बाइक को खरीदना अब पहले से किफायती हो गया है. इसके अलावा Shine 100 DX की कीमत में भी 6 हजार 256 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि Honda Shine बाइक किस शहर में कितनी सस्ती मिल रही है?

Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 68,862 रुपये से घटकर 63,190 रुपये रह गई है, जबकि Shine 100 DX की एक्स-शोरूम कीमत 69 हजार 693 रुपये रह गई है. दिल्ली के अलावा मुंबई की बात की जाए तो यहां Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 76 हजार 449 रुपये और Honda Shine 100 DX की एक्स-शोरूम कीमत 84 हजार 400 रुपये है.

जयपुर और बेंगलुरु में बाइक की कितनी कीमत?

जयपुर में Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 73 हजार 875 और Honda Shine 100 DX की कीमत 81 हजार 297 रुपये है. कोलकाता में Shine 100 की कीमत 76 हजार 259 रुपये और Shine DX की कीमत 82 हजार 996 रुपये है. बेंगलुरु में Shine 100 की कीमत 82 हजार 439 रुपये और Shine 100 DX की कीमत 88 हजार 111 रुपये है.

Honda Shine के फीचर्स

होंडा शाइन में अब फुल डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक नया और खास फीचर है. इस डिजिटल मीटर से राइडर को स्पीड, फ्यूल लेवल और गियर पोजिशन जैसी जरूरी जानकारियां साफ-साफ दिखाई देती हैं, जिससे यह बाइक अब और भी टेक्नोलॉजी से भरपूर और मॉडर्न लगती है.

Honda Shine 100 DX को खासतौर पर युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और अब यह बाइक अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध है. इनमें- Pearl Ingenous Black, Imperial Red Metallic, Athletic Blue Metallic और Geny Gray Metallic शामिल हैं. ये सभी कलर ऑप्शन ऐसे चुने गए हैं जो यंग राइडर्स को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने का काम करते हैं.

