हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद किस शहर में सबसे सस्ती मिल रही Honda Shine? यहां जानिए पूरी डिटेल

GST कट के बाद किस शहर में सबसे सस्ती मिल रही Honda Shine? यहां जानिए पूरी डिटेल

Honda Shine Price Cut: जीएसटी कटौती के बाद अब होंडा शाइन को खरीदना पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि किस शहर में आपको ये बाइक सस्ती मिलने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 05 Oct 2025 09:12 AM (IST)
Preferred Sources

जीएसटी कटौती के बाद Honda Shine 100 की कीमतों में कमी आई है, जिसके बाद इस बाइक को खरीदना अब पहले से किफायती हो गया है. इसके अलावा Shine 100 DX की कीमत में भी 6 हजार 256 रुपये तक की गिरावट देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि Honda Shine बाइक किस शहर में कितनी सस्ती मिल रही है?

Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली में 68,862 रुपये से घटकर 63,190 रुपये रह गई है, जबकि Shine 100 DX की एक्स-शोरूम कीमत 69 हजार 693 रुपये रह गई है. दिल्ली के अलावा मुंबई की बात की जाए तो यहां Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 76 हजार 449 रुपये और Honda Shine 100 DX की एक्स-शोरूम कीमत 84 हजार 400 रुपये है.

जयपुर और बेंगलुरु में बाइक की कितनी कीमत?

जयपुर में Honda Shine 100 की एक्स-शोरूम कीमत 73 हजार 875 और Honda Shine 100 DX की कीमत 81 हजार 297 रुपये है. कोलकाता में Shine 100 की कीमत 76 हजार 259 रुपये और Shine DX की कीमत 82 हजार 996 रुपये है. बेंगलुरु में Shine 100 की कीमत 82 हजार 439 रुपये और Shine 100 DX की कीमत 88 हजार 111 रुपये है.

Honda Shine के फीचर्स

होंडा शाइन में अब फुल डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो इस सेगमेंट में एक नया और खास फीचर है. इस डिजिटल मीटर से राइडर को स्पीड, फ्यूल लेवल और गियर पोजिशन जैसी जरूरी जानकारियां साफ-साफ दिखाई देती हैं, जिससे यह बाइक अब और भी टेक्नोलॉजी से भरपूर और मॉडर्न लगती है.

Honda Shine 100 DX को खासतौर पर युवाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और अब यह बाइक अट्रैक्टिव कलर्स में उपलब्ध है. इनमें- Pearl Ingenous Black, Imperial Red Metallic, Athletic Blue Metallic और Geny Gray Metallic शामिल हैं. ये सभी कलर ऑप्शन ऐसे चुने गए हैं जो यंग राइडर्स को स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक देने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें:-

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर्स की रही जबरदस्त मांग! एक महीने में बिकी 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर 

Published at : 05 Oct 2025 09:12 AM (IST)
Tags :
Honda Shine Honda Shine 100 Honda Shine 100 DX GST Reforms 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
SSKTK BO Day 3: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी बनी जाह्नवी कपूर के करियर की 5th हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, बनाए ये रिकॉर्ड
इंडिया
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
फ्लैट खरीदने वाले सावधान... न कब्जा दिया और न पैसे, होम बायर्स से कंपनी ने हड़पे 927 करोड़, ED का बड़ा एक्शन
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
जनरल नॉलेज
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
भारत में ही छपते हैं नोट तो ज्यादा नोट छापकर अमीर क्यों नहीं हो जाती सरकार, कैसे काम करता है करेंसी सिस्टम?
ट्रेंडिंग
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
दिवाली के रुझान आने शुरू! दीदी ने की ऐसी सफाई कि यूजर्स बोले- ये तो गोपी बहू की भी मां
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget