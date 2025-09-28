हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कट के बाद Honda Activa का कौन-सा वेरिएंट मिल रहा सस्ता? TVS Jupiter की रह गई इतनी कीमत

GST कट के बाद Honda Activa का कौन-सा वेरिएंट मिल रहा सस्ता? TVS Jupiter की रह गई इतनी कीमत

Honda Activa vs TVS Jupiter: अगर आप होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर में से किसी एक स्कूटर को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सा स्कूटर आपको किफायती मिलने वाला है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 10:42 AM (IST)
केंद्र सरकार के GST कटौती के ऐलान के बाद पहले टू-व्हीलर्स पर 28 फीसदी जीएसटी लगती थी, जिसे घटाकर अब 18 फीसदी कर दिया गया है. नया टैक्स स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा, जिसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो स्कूटर और मोटरसाइकिल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि इससे होंडा एक्टिवा और TVS जुपिटर जैसे पॉपुलर स्कूटर कितने सस्ते होने वाले हैं? 

Honda Activa का कौन-सा वैरिएंट मिल रहा सबसे सस्ता?  

होंडा एक्टिवा इंडियन मार्केट का बेस्ट-सेलिंग स्कूटर है. यह अपने कम मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई रिसेल वैल्यू के लिए पॉपुलर है. होंडा एक्टिवा की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 81,045 रुपये है. वहीं, GST कटौती के बाद इसकी कीमत लगभग 73,171 रुपये हो सकती है.6 

  • Activa 110 Standard- 74,369 रुपये
  • Activa 110 DLX- 84,021 रुपये
  • Activa 110 SMART- 87,693 रुपये
  • Activa 110 Anniversary Edition- 84,939 रुपये
  • Activa 125 H-SMART- 91,983 रुपये 
  • Activa 125 DLX-  88,339 रुपये
  • Activa 125 Anniversary Edition- 89,256 रुपये 

टीवीएस जुपिटर 110 की एक्स-शोरूम कीमत 77 हजार रुपये है. जीएसटी कट के बाद यह कीमत 70 हजार रुपये होने की संभावना है. इसमें 113.3cc, एयर-कूल्ड, इंजन मिलता है, जो 7.91 PS पावर और 9.8 Nm टॉर्क जेनरेट करता है.

फेस्टिव सीजन पर बिक्री में होगी बढ़ोतरी

भारत में बिकने वाले ज्यादातर टू-व्हीलर्स 350cc से कम क्षमता वाले इंजन के साथ आते हैं. सरकार ने इसी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए GST दर घटाई है. इसका मतलब है कि Honda Activa और TVS Jupiter जैसे स्कूटर्स, जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स हैं, अब पहले से काफी सस्ते हो जाएंगे. 

GST कटौती का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश फेस्टिव सीजन की तैयारी कर रहा है. धनतेरस और दिवाली पर लोग नई गाड़ियां खरीदना शुभ मानते हैं. ऐसे में स्कूटर और मोटरसाइकिलों की कीमत घटने से बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. कंपनियों और ग्राहकों दोनों के लिए यह एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है.

Published at : 28 Sep 2025 10:42 AM (IST)
