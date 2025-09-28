हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?

नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?

Hyundai Creta vs Maruti Victoris: अगर आप हाल ही में लॉन्च की गई मारुति विक्टोरिस को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि ये Hyundai Creta को कैसे टक्कर देती है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Sep 2025 10:09 AM (IST)
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी नई मिड-साइज एसयूवी Victoris को लॉन्च किया था. ये गाड़ी सीधे-सीधे Hyundai Creta को टक्कर देती है. कंपनी ने Victoris को अपने Nexa लाइनअप में शामिल किया है ताकि प्रीमियम ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सके. आइए विस्तार से जानते हैं कि मारुति विक्टोरिस या हुंडई क्रेटा में से कौन सी SUV ज्यादा बेहतर है? 

हुंडई क्रेटा लंबे समय से मिड-साइज SUV सेगमेंट की लीडर रही है. इसका मॉडर्न डिजाइन और फीचर पैक्ड केबिन इसे ग्राहकों की पसंद बनाए हुए हैं. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसी हाई-टेक सुविधाएं मौजूद हैं. Creta अपने बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और प्रीमियम फील की वजह से परिवारों और युवाओं दोनों के बीच पॉपुलर है.

Maruti Victoris में पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन का विकल्प मिलने वाला है, जिससे इसका माइलेज Creta और Seltos की तुलना में ज्यादा होगा. Hyundai Creta पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, जिनमें ऑटोमैटिक और मैनुअल गियरबॉक्स शामिल हैं. क्रेटा का माइलेज पावरट्रेन के हिसाब से अलग-अलग होता है, लेकिन ज्यादातर ये 17-18 किलोमीटर के आसपास रहता है. क्रेटा में काफी समय से लोकप्रिय डीजल इंजन लगा हुआ है, जो कि आज भी भारत के कई हिस्सों में काफी लोकप्रिय है.

Maruti Victoris में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक दी गई है. Creta पहले से ही ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ऑफर करती है.

कीमत और वैल्यू फॉर मनी

Maruti Victoris की शुरुआती कीमत लगभग कीमत करीब साढ़े 10 लाख रुपये रखी गई है. Hyundai Creta की कीमत 11 लाख से लेकर 20 लाख तक जाती है. हाइब्रिड वेरिएंट्स को ध्यान में रखते हुए कीमत के हिसाब से Victoris सबसे किफायती है.

 

Published at : 28 Sep 2025 10:09 AM (IST)
Hyundai Creta Maruti Victoris Maruti Victoris Vs Hyundai Creta
