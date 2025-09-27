GST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Hero Passion Plus? जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद कितनी सस्ती मिल रही Hero Passion Plus? जानिए किन बाइक्स को देती है टक्कर

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद Hero Passion Plus बाइक अब पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. आइए जानते हैं कि अब ये बाइक आपको कितनी किफायती कीमत पर मिलने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Preferred Sources

Hero Passion Plus देश की पॉपुलर और किफायती कम्यूटर बाइक है. जीएसटी कटौती के बाद यह बाइक पहले से ज्यादा सस्ती हो गई है. अगर आप किसी किफायती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए Hero Passion Plus अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है.

जीएसटी कटौती के बाद Hero Passion Plus की दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 76 हजार 691 रुपये हो गई है. पहले इस बाइक की कीमत लगभग 83 हजार 190 रुपये हुआ करती थी.

Hero Passion Plus का इंजन और माइलेज

Hero Passion Plus में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड OBD2B इंजन दिया गया है, जो 7.91 bhp की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है और इसकी टॉप स्पीड 85 kmph है. यह बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम्ड माइलेज देती है और 11 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल टैंक में करीब 750 किमी तक की दूरी तय कर सकती है, जो कि डेली ट्रैवल करने वालों के लिए एक शानदार आंकड़ा है.

Hero Passion Plus में कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो रोजाना इस्तेमाल के लिए बहुत प्रैक्टिकल और काम के हैं. इसमें i3S टेक्नोलॉजी, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, USB चार्जिंग पोर्ट, और साइड स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से इसमें फ्रंट और रियर दोनों पहियों में 130mm ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं, जो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम (IBS) के साथ आते हैं. यह ब्रेकिंग सिस्टम बाइक को और ज्यादा सेफ बनाता है.

किन बाइक्स को देती है टक्कर?

Hero Passion Plus मुख्य तौर पर होंडा शाइन 100 (Honda Shine 100) जैसी 100cc सेगमेंट की बाइक्स को सीधी टक्कर देती है. साथ ही यह टीवीएस रेडियन (TVS Radeon) और बजाज प्लेटिना (Bajaj Platina) जैसी बाइक को भी टक्कर देती है. यह एक किफायती और फ्यूल एफिशिएंट कम्यूटर बाइक है, जिसे आरामदायक सवारी और बेहतरीन हैंडलिंग के लिए पसंद किया जाता है.

Published at : 27 Sep 2025 12:39 PM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero Passion Plus GST Reforms 2025 Hero Passion Plus Price Cut
BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
