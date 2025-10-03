हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जीएसटी कट के बाद अब सिर्फ इतनी रह गई Hero Glamour की कीमत, जानिए राइवल बाइक्स

जीएसटी कट के बाद अब सिर्फ इतनी रह गई Hero Glamour की कीमत, जानिए राइवल बाइक्स

Hero Glamour X 125 में वही इंजन दिया गया है, जो Xtreme 125R में मिलता है. यह 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

03 Oct 2025 04:26 PM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से आसान हो गया है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन 125cc सेगमेंट में कोई दमदार माइलेज बाइक की तलाश कर रहे हैं तो आप Glamour XTEC खरीदने पर विचार कर सकते हैं. आइए आपको इस बाइक की नई कीमतें, फीचर्स और खासियत के बारे में जानते हैं.

Hero Glamour XTEC जीएसटी कटौती के बाद शानदार कीमतों पर मौजूद है. इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट सिर्फ 88 हजार 346 और ड्रम ब्रेक वेरिएंट 84 हजार 106 एक्स-शोरूम कीमत पर मिल रहा है. ऐसे में इस बाइक की कीमत पहले की तुलना में 5 हजार रुपये कम हो गई है.

कैसा है Hero Glamour बाइक का इंजन? 

Hero Glamour X 125 में वही इंजन दिया गया है, जो Xtreme 125R में मिलता है. यह 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह बाइक स्मूद और रिलायबल परफॉर्मेंस देती है.

नई Hero Glamour X 125 का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न बनाया गया है. इसमें नया LED हेडलैम्प और टेललाइट, शार्प टैंक डिजाइन, लंबी विंडस्क्रीन और चौड़ा हैंडलबार दिया गया है. इसके अलावा सीट ज्यादा आरामदायक है और अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा दिया गया है, जिससे यह कम्यूटर सेगमेंट के लिए और भी प्रैक्टिकल हो गई है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स? 

इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा हाइलाइट क्रूज कंट्रोल है, जो अब तक केवल KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 जैसी प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलता था. इसके साथ ही बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (Eco, Road, Power) दिए गए हैं, जो राइडिंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस बदलने की सुविधा देते हैं.

फीचर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला अडैप्टिव LCD डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और फुल-LED लाइटिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. हीरो ग्लैमर TVS Raider 125, Honda SP 125, Honda CB125 Hornet और Bajaj Pulsar 125 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

03 Oct 2025 04:26 PM (IST)
Embed widget