हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद Tata Nexon की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री! जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

GST कटौती के बाद Tata Nexon की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री! जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

Tata Nexon: टाटा नेक्सन को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 10:09 AM (IST)
टाटा मोटर्स ने पिछले महीने यानी सितंबर 2025 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है. कंपनी ने सितंबर में कुल 60 हजार 907 पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री दर्ज की. इस उछाल के पीछे की सबसे बड़ी वजह जीएसटी 2.0 और फेस्टिव सीजन की जबरदस्त डिमांड होना है. टाटा की ओर से नेक्सन ने सितंबर 2025 में रिकॉर्डतोड़ बिक्री हासिल की. आइए इस गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

सितंबर 2025 में Tata Nexon ने 22 हजार 500 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री दर्ज की. यह किसी भी टाटा पैसेंजर व्हीकल की अब तक की सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है. दरअसल, Tata Nexon की कीमतों में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती की है. इसका ग्राहकों को सीधा फायदा होने वाला है.

अब क्या है Tata Nexon की कीमत?

जीएसटी कटौती के बाद Tata Nexon की शुरुआती कीमत अब 7.32 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो गई है, जो कि पहले 8 लाख रुपये थी. आप इस कार की वेरिएंट वाइज कीमतें यहां जान सकते हैं. Tata Nexon के पेट्रोल स्मार्ट वेरिएंट की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 7.31 लाख रुपये हो गई है.

इसके अलावा इसके Smart Plus (DT) डीजल वेरिएंट की नई कीमत अब 9 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. गाड़ी के स्मार्ट सीएनजी मैनुअल वेरिएंट की कीमत अब 8 लाख 23 हजार रुपये है. इसके अलावा Tata Nexon के Fearless Plus PS CNG (DT) वेरिएंट की नई कीमत अब 13 लाख 8 हजार रुपये है.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

Tata Nexon भारतीय बाजार में Hyundai Venue, Kia Sonet, Maruti Brezza, Mahindra XUV300, Nissan Magnite और Maruti Fronx जैसी गाड़ियों को टक्कर देती है. ये गाड़ियां अलग-अलग फीचर्स, इंजन ऑप्शन्स और कीमत के साथ आती हैं.

Nexon को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है. इसका 1.2 लीटर CNG इंजन 73.5 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है. वहीं इसका पेट्रोल इंजन 88.2 पीएस पावर और 170 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. डीजल इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर क्षमता वाला यह इंजन 84.5 पीएस पावर और 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्प मौजूद है

Published at : 03 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Tata Nexon GST Reforms 2025 Tata Nexon Sales Report Tata Nexon Rivals
