Honda Activa या Suzuki Access, GST कटौती के बाद कौन-सा स्कूटर खरीदना फायदे का सौदा?

अगर आप इस दिवाली 125cc में कोई अच्छा स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास Honda Activa 125 और Suzuki Access 125, दो बेहतर ऑप्शन हैं. अब सवाल यह है कि जीएसटी कटौती के बाद इन दोनों स्कूटर्स में से किसे खरीदना ज्यादा किफायती रहेगा. ऐसे में यहां हम आपको दोनों स्कूटर की नई कीमत, माइलेज और परफॉर्मेंस के बारे में बताने जा रहे हैं.

जीएसटी कटौती के बाद दोनों स्कूटर्स की एक्स-शोरूम कीमत में 8 हजार रुपये से 12 हजार रुपये तक की कमी देखने को मिल रही है. सुजुकी एक्सेस 125 अब बेस वेरिएंट में भी सस्ता है, जबकि होंडा एक्टिवा 125 की कीमत थोड़ी ज्यादा है. आइए दोनों स्कूटर की कीमतें जानते हैं.

कितनी है दोनों स्कूटर की कीमत?

Honda Activa 125 के बेस वेरिएंट की कीमत 88 हजार 339 रुपये जबकि टॉप वेरिएंट H-Smart की कीमत 91 हजार 983 रुपये है. वहीं Suzuki Access 125 के बेस वेरिएंट की कीमत 77 हजार 284 रुपये और टॉप वेरिएंट की कीमत 93 हजार 877 रुपये है.

Honda Activa और Suzuki Access दोनों में एयर कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलते हैं, लेकिन इंजन ट्यूनिंग में फर्क है. इन दोनों स्कूटर का इंजन CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है.

Honda Activa 125 और Suzuki Access 125 का माइलेज

ये दोनों स्कूटर्स अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं. Honda Activa 125 का क्लेम्ड माइलेज 45 से 55 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि सुजुकी एक्सेस 125 का क्लेम्ड माइलेज 60 किलोमीटर प्रति लीटर है. इसके अलावा रियल वर्ल्ड माइलेज की बात की जाए तो Honda Activa 45-50 kmpl माइलेज और सुजुकी एक्सेस 50-60 kmpl तक माइलेज देने में सक्षम है.

ऐसे में अगर आप सस्ती कीमत, हल्के वजन और मॉडर्न फीचर्स के साथ कोई स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए Suzuki Access 125 एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. वहीं दूसरी ओर अगर आप ज्यादा प्रीमियम फीचर्स और ब्रांड वैल्यू वाले स्कूटर की तलाश में हैं तो Honda Activa खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

