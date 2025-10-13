भारत में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का बाजार लगातार बढ़ रहा है. इस सेगमेंट में Maruti Baleno और Tata Altroz दो सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं. मारुति की बलेनो अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है, वहीं टाटा अल्ट्रोज अपने दमदार डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स के कारण पॉपुलर है. अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन-सी कार खरीदना बेहतर रहेगा, तो आइए कीमत, इंजन और फीचर्स के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं.

Maruti Baleno के फीचर्स

Maruti Baleno में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है. इसमें LED हेडलाइट्स, DRLs, LED टेललैंप्स, रियर वाइपर और वॉशर, स्पॉयलर, और स्किड प्लेट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं. इंटीरियर में फैब्रिक सीटें, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, की-लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, और स्टियरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स हैं. इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फुटवेल इल्यूमिनेशन, रियर एसी वेंट, और 22.86 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है.

Tata Altroz Facelift के फीचर्स

Tata Altroz Facelift में कई नए अपडेट देखने को मिलते हैं जो इसे और मॉडर्न बनाते हैं. इसमें नए डिजाइन वाली LED DRLs, कनेक्टेड टेल लाइट्स, और 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इंटीरियर में तीन-टोन डैशबोर्ड, D-कट स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, और 26.03 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और एक्सप्रेस कूल AC जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए रियर डिफॉगर, रेन-सेंसिंग वाइपर, और रियर वाइपर दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में Altroz अब पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है और Baleno को कड़ी टक्कर देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

Maruti Baleno में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 66 किलोवॉट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इसमें CNG वेरिएंट भी मिलता है, जो 57 किलोवॉट की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. माइलेज के मामले में Baleno बेहद किफायती है. इसका पेट्रोल वेरिएंट 22.35 से 22.94 kmpl तक देता है, जबकि CNG वेरिएंट का माइलेज 30.61 km/kg तक जाता है.

Tata Altroz Facelift में तीन इंजन विकल्प-पेट्रोल, डीजल और CNG दिए गए हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन, और CNG इंजन के साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन्स मिलते हैं. पेट्रोल वर्जन में मैनुअल, AMT और 6-स्पीड DCA ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है. डीजल और CNG वेरिएंट्स में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. Altroz का डीजल इंजन 200 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है.

कौन है ज्यादा किफायती?

Maruti Baleno की कीमत 5.99 लाख से 9.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.वहीं Tata Altroz की कीमत 6.30 लाख से 10.51 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इस हिसाब से Baleno का बेस मॉडल सस्ता है, लेकिन Altroz अपने प्रीमियम फीचर्स और मल्टीपल इंजन ऑप्शन्स के कारण वैल्यू-फॉर-मनी साबित होती है.

