हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Baleno Vs Tata Altroz: इस दिवाली कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक जानें सब

Maruti Baleno Vs Tata Altroz: इस दिवाली कौन-सी गाड़ी खरीदना रहेगा बेस्ट? कीमत से फीचर्स तक जानें सब

Maruti Baleno और Tata Altroz प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की दो सबसे पॉपुलर कारें हैं. आइए जानते हैं कि कौन-सी कार फीचर्स, इंजन और कीमत के मामले में आपके लिए बेहतर विकल्प है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 13 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट का बाजार लगातार बढ़ रहा है. इस सेगमेंट में Maruti Baleno और Tata Altroz दो सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें हैं. मारुति की बलेनो अपनी रिफाइंड परफॉर्मेंस और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के लिए जानी जाती है, वहीं टाटा अल्ट्रोज अपने दमदार डिजाइन और सेफ्टी फीचर्स के कारण पॉपुलर है. अगर आप सोच रहे हैं कि इनमें से कौन-सी कार खरीदना बेहतर रहेगा, तो आइए कीमत, इंजन और फीचर्स के आधार पर दोनों की तुलना करते हैं.

Maruti Baleno के फीचर्स

  • Maruti Baleno में स्टाइल और कम्फर्ट दोनों का शानदार कॉम्बिनेशन दिया गया है. इसमें LED हेडलाइट्स, DRLs, LED टेललैंप्स, रियर वाइपर और वॉशर, स्पॉयलर, और स्किड प्लेट जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिलते हैं. इंटीरियर में फैब्रिक सीटें, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, की-लेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप, और स्टियरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जैसे फीचर्स हैं. इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फुटवेल इल्यूमिनेशन, रियर एसी वेंट, और 22.86 सेमी का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट करता है.

Tata Altroz Facelift के फीचर्स

  • Tata Altroz Facelift में कई नए अपडेट देखने को मिलते हैं जो इसे और मॉडर्न बनाते हैं. इसमें नए डिजाइन वाली LED DRLs, कनेक्टेड टेल लाइट्स, और 16-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. इंटीरियर में तीन-टोन डैशबोर्ड, D-कट स्टीयरिंग व्हील, क्रूज कंट्रोल, और 26.03 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल है. इसके अलावा इसमें 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और एक्सप्रेस कूल AC जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेफ्टी के लिए रियर डिफॉगर, रेन-सेंसिंग वाइपर, और रियर वाइपर दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में Altroz अब पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है और Baleno को कड़ी टक्कर देती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • Maruti Baleno में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 66 किलोवॉट की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा इसमें CNG वेरिएंट भी मिलता है, जो 57 किलोवॉट की पावर और 98.5 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. माइलेज के मामले में Baleno बेहद किफायती है. इसका पेट्रोल वेरिएंट 22.35 से 22.94 kmpl तक देता है, जबकि CNG वेरिएंट का माइलेज 30.61 km/kg तक जाता है.
  • Tata Altroz Facelift में तीन इंजन विकल्प-पेट्रोल, डीजल और CNG दिए गए हैं. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन, और CNG इंजन के साथ अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन्स मिलते हैं. पेट्रोल वर्जन में मैनुअल, AMT और 6-स्पीड DCA ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दिया गया है. डीजल और CNG वेरिएंट्स में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है. Altroz का डीजल इंजन 200 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है.

कौन है ज्यादा किफायती?

  • Maruti Baleno की कीमत 5.99 लाख से 9.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है.वहीं Tata Altroz की कीमत 6.30 लाख से 10.51 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इस हिसाब से Baleno का बेस मॉडल सस्ता है, लेकिन Altroz अपने प्रीमियम फीचर्स और मल्टीपल इंजन ऑप्शन्स के कारण वैल्यू-फॉर-मनी साबित होती है.

ये भी पढ़ें:-

राजकुमार राव ने खरीदा चलता-फिरता होटल! 7770 VIP नंबर वाली इस गाड़ी की करोड़ों में है कीमत

Published at : 13 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Tags :
Auto News Tata Altroz Maruti Baleno Maruti Baleno Vs Tata Altroz
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
Advertisement

वीडियोज

पंचायत पर जीतेन्द्र कुमार वायरल टीवीएफ मोमेंट फिल्मफेअर ओटीटी शोकेस और बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार अभिनय कौशल पटकथा विश्लेषण और अन्य
Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम,TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
PAK में सुरक्षाबलों ने मचाया कत्लेआम, TLP कार्यकर्ताओं को गोलियों से भूना, 280 की मौत; मौलाना साद अरेस्ट
महाराष्ट्र
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
शिवेसना यूबीटी नेता संजय राउत की तबीयत प्रेस वार्ता के बाद बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
विश्व
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
...तो अब तालिबानी हमले को सऊदी पर भी अटैक समझें, कहां गई वो डिफेंस डील? PAK एक्सपर्ट ने मोहम्मद बिन सलमान को सुनाई खरी-खरी
क्रिकेट
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
सिर्फ रोहित-विराट नहीं, इन 5 खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप 2027 तक खेलना मुश्किल; लटक रही है तलवार!
ओटीटी
Baaghi 4 OTT Release: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
'हमारे मुख्यमंत्री तो खुद ही...', घुसपैठियों का जिक्र कर अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, लगने लगे ठहाके
यूटिलिटी
Cyber Fraud: दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
दिवाली सेल में न हो जाएं साइबर ठगी का शिकार, ऐसे करें असली और नकली वेबसाइट की पहचान
हेल्थ
Street Food Cancer Risk: कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
कहीं बार-बार जले हुए तेल के समोसे तो नहीं खाते आप, जानें कितना बढ़ जाता है कैंसर का रिस्क
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget