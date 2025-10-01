हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
GST कट के बाद फेस्टिव सीजन में कितनी सस्ती मिल रही Tata Tiago? जानिए राइवल कारें

GST कट के बाद फेस्टिव सीजन में कितनी सस्ती मिल रही Tata Tiago? जानिए राइवल कारें

GST Reforms 2025: जीएसटी कटौती के बाद टाटा टियागो खरीदना अब फेस्टिव सीजन में सस्ता हो गया है. आइए जानते हैं कि अब फेस्टिव सीजन के मौके पर ये गाड़ी आपको पहले से कितनी सस्ती मिलने वाली है?

01 Oct 2025 12:29 PM (IST)
टाटा टियागो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक में से एक है. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, बढ़िया माइलेज और दमदार सेफ्टी इसे डेली रनिंग के लिए खास बनाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस कार की कीमतों में 75 हजार रुपये तक की कमी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद टाटा टियागो आपको कितने रुपये की मिलेगी?

Tata Tiago की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट की कीमत 7.82 लाख रुपये तक पहुंचती है. आप वेरिएंट वाइज इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमतें जान सकते हैं.

टाटा टियागो की नई कीमत

Tata Tiago XE के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 4.57 लाख रुपये है. Tiago XM वेरिएंट की कीमत 5.30 लाख रुपये, Tiago XE iCNG वेरिएंट की कीमत 5.48 लाख रुपये और Tiago XT वेरिएंट की कीमत 5.80 लाख रुपये है. Tiago XM iCNG वेरिएंट की कीमत 6.22 लाख रुपये के करीब है. इसके Tiago XZA iCNG की कीमत 7.82 लाख रुपये है.

टाटा टियागो 12 वेरिएंट्स में मौजूद है, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन मौजूद है. टियागो में 1199 cc 1.2-लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन लगा है. कार में लगे इस इंजन से 6,000 rpm पर 86 PS की पावर मिलती है और 3,300 rpm पर 113 Nm का टॉर्क मिलता है.

Tata Tiago का पावरट्रेन 

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

गाड़ी देती है कितना माइलेज?

टाटा टियागो का पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट 20.09 kmpl का माइलेज देता है. वहीं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ टाटा की यह कार 19 kmpl का माइलेज देती है. इसके साथ ही सीएनजी मोड में टाटा टियागो कार बेहतर माइलेज देती है.

अगर आप इसके दोनों टैंक को फुल कराएंगे, तो आसानी से 900 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं. टियागो सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 26.49 km/kg और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 28.06 km/kg का माइलेज देती है. Tata Tiago मुख्य रूप से Maruti Suzuki Celerio, Hyundai Grand i10 Nios, Maruti Suzuki Wagon R, Maruti Ignis, Citroën C3 और Renault Kwid जैसी हैचबैक कारों को टक्कर देती है.

6 ड्राइव मोड के साथ लग्जरी लुक, अभिषेक शर्मा की गिफ्टेड SUV में मिलते हैं ये शानदार फीचर्स 

01 Oct 2025 12:29 PM (IST)
Tata Motors Tata Tiago GST Reforms 2025 Tata Tiago Price Cut
