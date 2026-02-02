हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोबिना ड्राइवर वाली इस ऑटोमैटिक कार ने बच्चे को मारी टक्कर, अब सेफ्टी पर उठे सवाल

बिना ड्राइवर वाली इस ऑटोमैटिक कार ने बच्चे को मारी टक्कर, अब सेफ्टी पर उठे सवाल

अमेरिका में Google की बिना ड्राइवर कार Waymo ने एक बच्चे को टक्कर मार दी है. हादसे के बाद रोबोटैक्सी की सुरक्षा और स्कूल जोन में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 02 Feb 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

Google की पैरेंट कंपनी Alphabet की बिना ड्राइवर वाली कार सेवा Waymo एक बार फिर विवादों में है. 23 जनवरी 2026 को अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सांता मोनिका इलाके में एक Waymo रोबोटैक्सी ने प्राइमरी स्कूल के पास एक बच्चे को टक्कर मार दी. हालांकि इस हादसे में बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन इस घटना ने ऑटोनॉमस कारों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

कैसे हुआ हादसा?

  • Waymo की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बच्चा सड़क किनारे खड़ी एक बड़ी SUV के पीछे से अचानक दौड़ते हुए सड़क पर आ गया. उस समय Waymo की कार करीब 17 मील प्रति घंटा यानी लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. जैसे ही कार के सेंसर ने बच्चे को डिटेक्ट किया, सिस्टम ने तुरंत ब्रेक लगाए. टक्कर के समय कार की स्पीड घटकर करीब 6 मील प्रति घंटा रह गई थी, जिसकी वजह से बच्चे को सिर्फ मामूली चोटें आईं.

कार ने खुद कॉल की इमरजेंसी सर्विस

  • हादसे के बाद बच्चा खुद उठकर फुटपाथ तक चला गया. Waymo रोबोटैक्सी ने अपने आप इमरजेंसी सेवाओं को कॉल किया और पुलिस के पहुंचने तक वहीं रुकी रही. कंपनी का कहना है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल ने इस घटना में बड़ी भूमिका निभाई, जिससे बड़ा नुकसान टल गया.

जांच के घेरे में Waymo

  • इस घटना के बाद अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) ने Waymo के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है. यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी स्कूल बस से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर Waymo पर कई जांच चल रही हैं. अटलांटा और ऑस्टिन जैसे शहरों में स्कूल जोन के पास संदिग्ध घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

क्यों स्कूल जोन है सबसे बड़ी चुनौती ?

  • स्कूल के पास ड्राइविंग किसी भी ऑटोनॉमस सिस्टम के लिए सबसे कठिन मानी जाती है. बच्चे अचानक सड़क पर आ सकते हैं, खड़ी गाड़ियां सेंसर की विजिबिलिटी कम कर देती हैं और हर स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल होता है. इसी वजह से कई माता-पिता और सेफ्टी एक्सपर्ट्स स्कूलों के पास रोबोटैक्सी चलाने के खिलाफ हैं. Waymo का दावा है कि उनकी कारें इंसानी ड्राइवरों के मुकाबले कम हादसे करती हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकता. आने वाली जांच रिपोर्ट यह तय करेगी कि स्कूल जोन में बिना ड्राइवर वाली कारों का भविष्य क्या होगा.

Published at : 02 Feb 2026 03:42 PM (IST)
